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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1519152015211522>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:42

  freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:52

  Uppi написав:
  freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?

Там и правда могут всех закрыть по домам, потому что туркменбаши вышел на прогулку, а нищее насееление портит ему всю идиллию и настроение. Или просто чтоб не собирались "на всякий случай".

Как говорил Ляшко - "чтоб создать тревожное настроение"

А в таких тоталитарных режимах, типа северной кореи - "тревожное настроение" - то что доктор прописал. Раньше боялись геев и омереканцев, а теперь можно бояться ещё и ковида
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:13

  Uppi написав:
  freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?

https://youtu.be/W4g9Jr_CNfU
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:17

  Кучинелли написав:Uppi
Что ты хочешь от Фриза :?: Ну не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация. :mrgreen:

Я вам ответила . Но к сожалению на форуме действует цензура . Мой ответ потерли , хотя там не было ничего предосудительного как ваш комментарий к примеру. Если уж тереть так оба .
Так как не могу отвечать вам , в вашей же манере . Посему отправляю вас в игнор.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:21

  shapo написав:
  Uppi написав:
  freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?

https://youtu.be/W4g9Jr_CNfU

Ну этот источник заслуживает ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ДОВЕРИЯ. Если вы из таких источников черпаете , то все понятно . Желтее ресурса и не найдешь .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:00

  Uppi написав:
  shapo написав:https://youtu.be/W4g9Jr_CNfU

Ну этот источник заслуживает ОЧЕНЬ БОЛЬШОГО ДОВЕРИЯ. Если вы из таких источников черпаете , то все понятно . Желтее ресурса и не найдешь .

Любопытно что же у вас вызывает доверие после того как хваленые CNN, ABC и пр. показали что из себя представляют.
Неужели радио свобода или цензор. нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Україна може заощадити 6,7млн.долл
"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт заявил, что украинская сторона имеет долг перед организацией в размере 6,7 млн долларов. Он будет выплачиваться частями в течение 2020-21 годов."

я б не платив. :)
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:12

unicdima А как тут не платить? Тут ведь и не спрашивают хочешь ты платить или нет. Плати и всё. К сожалению, все должностные обязательства так работают. Понимаешь?
lokovitay
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:32

  lokovitay написав:unicdima А как тут не платить? Тут ведь и не спрашивают хочешь ты платить или нет. Плати и всё. К сожалению, все должностные обязательства так работают. Понимаешь?

Все эти ВОЗы, ООНы, ОБСЕ, ПАРЕ абсолютно бесполезные организации.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Чет 16 лип, 2020 12:36
ЛОБ

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