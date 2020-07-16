Кучинелли написав:

Что ты хочешь от ФризаНу не веришь ты в вирус. ну не верь дальше в тряпочку и не морочь людям голову.Он тебе ничего не должен как и всякий другой.тупых остаётся таких как ваша неверующая команда. всё меньше.тут на ветке от Фриза 90% полезной информации. 10% остальные и плюс сопли неверующих.Что неверующие и кому хотят доказать.Они уже доказали только одно. что явл нищебродами и за деньги кот им очень не хватает готовы рисковать своей и чужими жизнями.Но это и не удивительно в плане современного развития общества. кот можно характеризовать как...деградация.