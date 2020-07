Додано: Чет 16 лип, 2020 20:14



1. У мешканця багатоквартирного будинку (новобудова, пенсіонерів немає), де живе знайома, виявили коронавірус. Всі мешканці під'їзду раптом "увіровали" в COVID-19 (маски, дезінфекція, сидять вдома і т.і.). "Сміливці"-нігілісти швидко перефарбувалися.



2. Цікаві моменти від знайомого лікаря (працює на ротації в інфекційному відділенні з хворими на COVID-19). 1. Вірус досить заразний. 2. Багато людей (з анамнезу) вірогідно заразилися в транспорті. 3. Хворі практично не кашляють (порівняно з іншими пневмоніями). 4. Декілька людей на апараті ШВЛ. Був, на превеликий жаль, один смертельний випадок з COVID-19 у даному відділенні (RIP). 5. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.

