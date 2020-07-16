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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1519152015211522

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:14

З реалій життя.
1. У мешканця багатоквартирного будинку (новобудова, пенсіонерів немає), де живе знайома, виявили коронавірус. Всі мешканці під'їзду раптом "увіровали" в COVID-19 (маски, дезінфекція, сидять вдома і т.і.). "Сміливці"-нігілісти швидко перефарбувалися. :roll:

2. Цікаві моменти від знайомого лікаря (працює на ротації в інфекційному відділенні з хворими на COVID-19). 1. Вірус досить заразний. 2. Багато людей (з анамнезу) вірогідно заразилися в транспорті. 3. Хворі практично не кашляють (порівняно з іншими пневмоніями). 4. Декілька людей на апараті ШВЛ. Був, на превеликий жаль, один смертельний випадок з COVID-19 у даному відділенні (RIP). 5. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:16

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Китай второй раз скрыл от мира эпидемию
Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша

Не хотите ли переехать в Китай на ПМЖ ? 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:06

  Uppi написав:
  freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?


Я почувствовал какое-то недоверие в ваших словах относительно изложенной мною информации.
Там собственно два тезиса -
1. В Туркмении нет коронавируса (официально)
2. В Ашхабаде закрылись рынки и мечеты

Какой именно из двух тезисов у вас вызвал сомнения ?
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