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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1519152015211522 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Чет 16 лип, 2020 20:14

1. У мешканця багатоквартирного будинку (новобудова, пенсіонерів немає), де живе знайома, виявили коронавірус. Всі мешканці під'їзду раптом "увіровали" в COVID-19 (маски, дезінфекція, сидять вдома і т.і.). "Сміливці"-нігілісти швидко перефарбувалися.



2. Цікаві моменти від знайомого лікаря (працює на ротації в інфекційному відділенні з хворими на COVID-19). 1. Вірус досить заразний. 2. Багато людей (з анамнезу) вірогідно заразилися в транспорті. 3. Хворі практично не кашляють (порівняно з іншими пневмоніями). 4. Декілька людей на апараті ШВЛ. Був, на превеликий жаль, один смертельний випадок з COVID-19 у даному відділенні (RIP). 5. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології. З реалій життя.1. У мешканця багатоквартирного будинку (новобудова, пенсіонерів немає), де живе знайома, виявили коронавірус. Всі мешканці під'їзду раптом "увіровали" в COVID-19 (маски, дезінфекція, сидять вдома і т.і.). "Сміливці"-нігілісти швидко перефарбувалися.2. Цікаві моменти від знайомого лікаря (працює на ротації в інфекційному відділенні з хворими на COVID-19). 1. Вірус досить заразний. 2. Багато людей (з анамнезу) вірогідно заразилися в транспорті. 3. Хворі практично не кашляють (порівняно з іншими пневмоніями). 4. Декілька людей на апараті ШВЛ. Був, на превеликий жаль, один смертельний випадок з COVID-19 у даному відділенні (RIP). 5. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1319 З нами з: 07.10.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 20:16 Ukrainian написав: shapo написав: Китай второй раз скрыл от мира эпидемию Китай второй раз скрыл от мира эпидемию Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша Вот только почему-то в Китае число жертв в десятки раз меньше чем в сша

Не хотите ли переехать в Китай на ПМЖ ? Не хотите ли переехать в Китай на ПМЖ ? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Starikan 2 Повідомлень: 17442 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1932 раз. Подякували: 2771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 21:06 Uppi написав: freeze написав: Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места. Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.

Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ? Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?



Я почувствовал какое-то недоверие в ваших словах относительно изложенной мною информации.

Там собственно два тезиса -

1. В Туркмении нет коронавируса (официально)

2. В Ашхабаде закрылись рынки и мечеты



Какой именно из двух тезисов у вас вызвал сомнения ? Я почувствовал какое-то недоверие в ваших словах относительно изложенной мною информации.Там собственно два тезиса -1. В Туркмении нет коронавируса (официально)2. В Ашхабаде закрылись рынки и мечетыКакой именно из двух тезисов у вас вызвал сомнения ? Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17647 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4302 раз. Подякували: 6952 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:23 Igneus написав: ......

Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.

........ ......Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился.........

"Во время" не обязательно значит "благодаря".

До 8 класса болел ангиной ежегодно, а том 2 раза в год. В начале 8 класса удалили гланды и по сию пору простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ не было, насколько помню, ни разу. "Во время" не обязательно значит "благодаря".До 8 класса болел ангиной ежегодно, а том 2 раза в год. В начале 8 класса удалили гланды и по сию пору простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ не было, насколько помню, ни разу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4491 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:32 Igneus написав: ......

Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.

То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте.

..... ......Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему.То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте......

Достаточно сомнительное утверждение, вряд ли имеющее научное подтверждение. Достаточно сомнительное утверждение, вряд ли имеющее научное подтверждение. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16792 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4491 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1519152015211522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 16 лип, 2020 19:30