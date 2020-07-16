З реалій життя. 1. У мешканця багатоквартирного будинку (новобудова, пенсіонерів немає), де живе знайома, виявили коронавірус. Всі мешканці під'їзду раптом "увіровали" в COVID-19 (маски, дезінфекція, сидять вдома і т.і.). "Сміливці"-нігілісти швидко перефарбувалися.
2. Цікаві моменти від знайомого лікаря (працює на ротації в інфекційному відділенні з хворими на COVID-19). 1. Вірус досить заразний. 2. Багато людей (з анамнезу) вірогідно заразилися в транспорті. 3. Хворі практично не кашляють (порівняно з іншими пневмоніями). 4. Декілька людей на апараті ШВЛ. Був, на превеликий жаль, один смертельний випадок з COVID-19 у даному відділенні (RIP). 5. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?
Я почувствовал какое-то недоверие в ваших словах относительно изложенной мною информации. Там собственно два тезиса - 1. В Туркмении нет коронавируса (официально) 2. В Ашхабаде закрылись рынки и мечеты
Какой именно из двух тезисов у вас вызвал сомнения ?
Igneus написав:...... Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился. ........
"Во время" не обязательно значит "благодаря". До 8 класса болел ангиной ежегодно, а том 2 раза в год. В начале 8 класса удалили гланды и по сию пору простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ не было, насколько помню, ни разу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Igneus написав:...... Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему. То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте. .....
Достаточно сомнительное утверждение, вряд ли имеющее научное подтверждение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.