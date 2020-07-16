З реалій життя. 1. У мешканця багатоквартирного будинку (новобудова, пенсіонерів немає), де живе знайома, виявили коронавірус. Всі мешканці під'їзду раптом "увіровали" в COVID-19 (маски, дезінфекція, сидять вдома і т.і.). "Сміливці"-нігілісти швидко перефарбувалися.
2. Цікаві моменти від знайомого лікаря (працює на ротації в інфекційному відділенні з хворими на COVID-19). 1. Вірус досить заразний. 2. Багато людей (з анамнезу) вірогідно заразилися в транспорті. 3. Хворі практично не кашляють (порівняно з іншими пневмоніями). 4. Декілька людей на апараті ШВЛ. Був, на превеликий жаль, один смертельний випадок з COVID-19 у даному відділенні (RIP). 5. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
freeze написав:Туркмения, где официально нет коронавируса, закрывает мечети, торговые центры и крупные рынки. В Ашхабаде закрыты рестораны и кафе, на подъездах расклеены призывы не посещать общественные места.
Источник информации можете привести ? Или пардон , только из Туркмении вернулись ?
Я почувствовал какое-то недоверие в ваших словах относительно изложенной мною информации. Там собственно два тезиса - 1. В Туркмении нет коронавируса (официально) 2. В Ашхабаде закрылись рынки и мечеты
Какой именно из двух тезисов у вас вызвал сомнения ?
Igneus написав:...... Каждому свое, как и онкология, поскольку имея школьником грипп, ОРВИ, бронхит, а иногда и пневмонию, ежегодно, но придя в армию, я хотя бы от этого избавился. ........
"Во время" не обязательно значит "благодаря". До 8 класса болел ангиной ежегодно, а том 2 раза в год. В начале 8 класса удалили гланды и по сию пору простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ не было, насколько помню, ни разу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Igneus написав:...... Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему. То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте. .....
Достаточно сомнительное утверждение, вряд ли имеющее научное подтверждение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Igneus написав:...... Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему. То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте. .....
Достаточно сомнительное утверждение, вряд ли имеющее научное подтверждение.
С возвращением, ЛАД! Неужели изучали в это время объективку на меня по ветке ВТБ Кстати, я мучительно вспоминал о том, где я ранее пересекался с varlo. Точно, на ветке ВТБ Но он там не был так активен, как здесь.
Внешнее сходство детей с родителями, надеюсь, не оспариваете? Чтобы понять и сходство внутренних органов родителей и детей, сделайте, например, эндоскопическое исследование полностью желудочно-кишечного тракта в своей семье и все увидите. Сравните, например, число петель сигмовидной кишки, состояние розетки кардии желудка, кислотность желудочного сока и так далее, и Вы в этом убедитесь.
Наконец, продолжительность жизни тоже будет примерно одинаковой. Проследите, например, за дальнейшей судьбой Генри Киссинджера, у которого долгожителями были оба родителя, в чем он даже однажды признался во время публичной лекции, пошутив, что присутствует на ней лишь благодаря им.
Или же возьмите пример с "молодого" отца Дональда Трампа, только там форс-мажоры были с его дедом и братом (злоупотребление алкоголем).
Igneus написав:...... Каждый человек рожден не только по внешнему образу и подобию своих родителей, но и по внутреннему. То есть, если не случится форс-мажора, то умирать человек будет, скорее всего, от болезней, от которых умерли его родители или родственники, и примерно в том же возрасте. .....
Достаточно сомнительное утверждение, вряд ли имеющее научное подтверждение.
С возвращением, ЛАД! Неужели изучали в это время объективку на меня по ветке ВТБ Кстати, я мучительно вспоминал о том, где я ранее пересекался с varlo. Точно, на ветке ВТБ Но он там не был так активен, как здесь.
Внешнее сходство детей с родителями, надеюсь, не оспариваете? Чтобы понять и сходство внутренних органов родителей и детей, сделайте, например, эндоскопическое исследование полностью желудочно-кишечного тракта в своей семье и все увидите. Сравните, например, число петель сигмовидной кишки, состояние розетки кардии желудка, кислотность желудочного сока и так далее, и Вы в этом убедитесь.
Наконец, продолжительность жизни тоже будет примерно одинаковой. Проследите, например, за дальнейшей судьбой Генри Киссинджера, у которого долгожителями были оба родителя, в чем он даже однажды признался во время публичной лекции, пошутив, что присутствует на ней лишь благодаря им.
Или же возьмите пример с "молодого" отца Дональда Трампа, только там форс-мажоры были с его дедом и братом (злоупотребление алкоголем).
Будьте здоровы!
На фоне 19 века средняя продолжительность жизни в развитых странах возросла вдвое. Это вполне четко говорит, что влияние генетики все слабее, а образ жизни и качество медицины являются определяющими.