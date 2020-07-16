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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1520152115221523 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире МОЗ повідомляє:



В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19



17 липня (станом на 9:00) в Україні

57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 809 нових випадків. Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 838 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6689 випадків;

Київська область — 3184 випадки;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6320 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:04 Igneus

Объективку не изучал.

Влияние наследственности не отрицаю. Но Вы уж как-то слишком сильно её оцениваете.

Как быть, если у меня отец умер в 46 от рака, а мать в 80? Когда мне помирать-то?

Ну и + то, что написал Костя о росте средней продолжительности жизни.

Как быть со смертями от оспы, которую нынче вообще ликвидировали? От чего теперь умирать потомкам тех, кто 100 лет назад умирал от оспы, в таком же возрасте?

А если победят рак (некоторые виды уже)? Объективку не изучал.Влияние наследственности не отрицаю. Но Вы уж как-то слишком сильно её оцениваете.Как быть, если у меня отец умер в 46 от рака, а мать в 80? Когда мне помирать-то?Ну и + то, что написал Костя о росте средней продолжительности жизни.Как быть со смертями от оспы, которую нынче вообще ликвидировали? От чего теперь умирать потомкам тех, кто 100 лет назад умирал от оспы, в таком же возрасте?А если победят рак (некоторые виды уже)? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16793 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4168 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21 budivelnik написав: juristkostya написав: А вот данных, что дети и внуки долгожителей продолжают жить стабильно на 20% дольше среднего, как-то не встречалось. А вот данных, что дети и внуки долгожителей продолжают жить стабильно на 20% дольше среднего, как-то не встречалось. На Вас впливає професія

1 Для юристів -все що вірно на 99% - є не вірним по рішенню суду на підставі 1 %

2 На протязі двох столітть- пройшло 7-8 поколінь, тобто в 21 столітті фізіологічно не має жодного генетично подібного організму з подібністю більше ніж 30%

На підставі цього ,проводити якісь дослідження-є марудною справою

3 При цьому, дуже легко просліджується звязка дідусь/бабуся+мама/тато+діти/внуки

Які живуть в межах періоду в 100 років,під час якого тривалість життя(середня по популяції в Державі) практично не змінилась.

Так от з ймовірністю вищою від 50% , внуки дідусів/бабусь які прожили більше 70 років - також проживуть більше 70 років.

ПС

Я припускаю дві причини Вашої впертості

Перша як в Дартаньяна - я дерусь , потомучто я дерусь

Друга - ваші предки мали невисоку середню тривалість життя в порівнянні з оточуючим населенням. На Вас впливає професія1 Для юристів -все що вірно на 99% - є не вірним по рішенню суду на підставі 1 %2 На протязі двох столітть- пройшло 7-8 поколінь, тобто в 21 столітті фізіологічно не має жодного генетично подібного організму з подібністю більше ніж 30%На підставі цього ,проводити якісь дослідження-є марудною справою3 При цьому, дуже легко просліджується звязка дідусь/бабуся+мама/тато+діти/внукиЯкі живуть в межах періоду в 100 років,під час якого тривалість життя(середня по популяції в Державі) практично не змінилась.Так от з ймовірністю вищою від 50% , внуки дідусів/бабусь які прожили більше 70 років - також проживуть більше 70 років.ПСЯ припускаю дві причини Вашої впертостіПерша як в Дартаньяна -Друга - ваші предки мали невисоку середню тривалість життя в порівнянні з оточуючим населенням. вот, снова куча типа цифр, типа статистики, какие-то проценты, но все умозрительно, без ссылок на исследования.

Думаю, вам пора смириться, что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает. вот, снова куча типа цифр, типа статистики, какие-то проценты, но все умозрительно, без ссылок на исследования.Думаю, вам пора смириться, что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает. juristkostya Повідомлень: 3203 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: А если победят рак (некоторые виды уже)? А если победят рак (некоторые виды уже)?

Какие например? Какие например?

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6320 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 771 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:46 Смотрим мир за вчера.

Коронавирус опять обновил свой рекорд, теперь он такой + 248 900 за сутки.

США также установили свой очередной рекорд + 73 400 за сутки.

И Индия тоже свое новое достижение установила + 35 500.

Колумбийцы таки обогнали Россию по новым случаям.

Испанцы + 1361, новое летнее достижение после расслабления.

Соседка Румыния + 777, рекорд за всё время пандемии.

Так что коронавирусный праздник только начинается. Как тут сказал один эксперт - обычное сезонное, похоже что летнее, ОРЗ.)))



Две цифры - Бразилия перешла за 2 миллиона заразившихся за время пандемии, Индия перевалила за миллион.



По госпитализациям у нас - 16 июля - 226 человек.

Это шестой результат за время эпидемии.

По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций. Что-то часто приходится это делать.



ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями

1. 7 мая - 313

2. 8 мая - 237

3. 28 июня - 233

4. 3 июля - 229

5. 27 июня - 228

6. 16 июля - 226

7. 15 июля - 224 Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17649 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4305 раз. Подякували: 6953 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:50 juristkostya написав: что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает. что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает. 1 А всерьоз це як?

2 А фантазії - це що?

А тепер по суті

Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні?

Не заперечуєте - то де фантазії

Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень?

От і виходить

Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента

Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями.

В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії

То те що пишете ви як називається? маразм??? 1 А всерьоз це як?2 А фантазії - це що?А тепер по сутіВи заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні?Не заперечуєте - то де фантазіїЗаперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень?От і виходитьНі ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонентаАле чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями.В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазіїТо те що пишете ви як називається? маразм??? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23215 З нами з: 15.01.09 Подякував: 179 раз. Подякували: 2380 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1520152115221523 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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