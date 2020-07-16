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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1520152115221523

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

17 липня (станом на 9:00) в Україні
57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 809 нових випадків. Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 838 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2253 випадки;
Волинська область — 3188 випадків;
Дніпропетровська область — 1174 випадки;
Донецька область — 781 випадок;
Житомирська область — 1580 випадків;
Закарпатська область — 4229 випадків;
Запорізька область — 658 випадків;
Івано-Франківська область — 3309 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
м. Київ — 6689 випадків;
Київська область — 3184 випадки;
Львівська область — 7754 випадки;
Луганська область — 100 випадків;
Миколаївська область — 504 випадки;
Одеська область — 2435 випадків;
Полтавська область — 347 випадків;
Рівненська область — 4940 випадків;
Сумська область — 352 випадки;
Тернопільська область — 2358 випадків;
Харківська область — 2909 випадків;
Херсонська область — 207 випадків;
Хмельницька область — 942 випадки;
Чернівецька область — 5262 випадки;
Черкаська область — 800 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:04

Igneus
Объективку не изучал. :)
Влияние наследственности не отрицаю. Но Вы уж как-то слишком сильно её оцениваете.
Как быть, если у меня отец умер в 46 от рака, а мать в 80? Когда мне помирать-то? :)
Ну и + то, что написал Костя о росте средней продолжительности жизни.
Как быть со смертями от оспы, которую нынче вообще ликвидировали? От чего теперь умирать потомкам тех, кто 100 лет назад умирал от оспы, в таком же возрасте?
А если победят рак (некоторые виды уже)?
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Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:21

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:А вот данных, что дети и внуки долгожителей продолжают жить стабильно на 20% дольше среднего, как-то не встречалось.
На Вас впливає професія
1 Для юристів -все що вірно на 99% - є не вірним по рішенню суду на підставі 1 %
2 На протязі двох столітть- пройшло 7-8 поколінь, тобто в 21 столітті фізіологічно не має жодного генетично подібного організму з подібністю більше ніж 30%
На підставі цього ,проводити якісь дослідження-є марудною справою
3 При цьому, дуже легко просліджується звязка дідусь/бабуся+мама/тато+діти/внуки
Які живуть в межах періоду в 100 років,під час якого тривалість життя(середня по популяції в Державі) практично не змінилась.
Так от з ймовірністю вищою від 50% , внуки дідусів/бабусь які прожили більше 70 років - також проживуть більше 70 років.
ПС
Я припускаю дві причини Вашої впертості
Перша як в Дартаньяна - я дерусь , потомучто я дерусь
Друга - ваші предки мали невисоку середню тривалість життя в порівнянні з оточуючим населенням.
вот, снова куча типа цифр, типа статистики, какие-то проценты, но все умозрительно, без ссылок на исследования.
Думаю, вам пора смириться, что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А если победят рак (некоторые виды уже)?

Какие например?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:46

Смотрим мир за вчера.
Коронавирус опять обновил свой рекорд, теперь он такой + 248 900 за сутки.
США также установили свой очередной рекорд + 73 400 за сутки.
И Индия тоже свое новое достижение установила + 35 500.
Колумбийцы таки обогнали Россию по новым случаям.
Испанцы + 1361, новое летнее достижение после расслабления.
Соседка Румыния + 777, рекорд за всё время пандемии.
Так что коронавирусный праздник только начинается. Как тут сказал один эксперт - обычное сезонное, похоже что летнее, ОРЗ.)))

Две цифры - Бразилия перешла за 2 миллиона заразившихся за время пандемии, Индия перевалила за миллион.

По госпитализациям у нас - 16 июля - 226 человек.
Это шестой результат за время эпидемии.
По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций. Что-то часто приходится это делать.

ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями
1. 7 мая - 313
2. 8 мая - 237
3. 28 июня - 233
4. 3 июля - 229
5. 27 июня - 228
6. 16 июля - 226
7. 15 июля - 224
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:50

  juristkostya написав:что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
1 А всерьоз це як?
2 А фантазії - це що?
А тепер по суті
Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні?
Не заперечуєте - то де фантазії
Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень?
От і виходить
Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента
Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями.
В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії
То те що пишете ви як називається? маразм???
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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