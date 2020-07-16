В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
17 липня (станом на 9:00) в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 809 нових випадків. Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 838 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2253 випадки; Волинська область — 3188 випадків; Дніпропетровська область — 1174 випадки; Донецька область — 781 випадок; Житомирська область — 1580 випадків; Закарпатська область — 4229 випадків; Запорізька область — 658 випадків; Івано-Франківська область — 3309 випадків; Кіровоградська область — 677 випадків; м. Київ — 6689 випадків; Київська область — 3184 випадки; Львівська область — 7754 випадки; Луганська область — 100 випадків; Миколаївська область — 504 випадки; Одеська область — 2435 випадків; Полтавська область — 347 випадків; Рівненська область — 4940 випадків; Сумська область — 352 випадки; Тернопільська область — 2358 випадків; Харківська область — 2909 випадків; Херсонська область — 207 випадків; Хмельницька область — 942 випадки; Чернівецька область — 5262 випадки; Черкаська область — 800 випадків; Чернігівська область — 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.
Igneus Объективку не изучал. Влияние наследственности не отрицаю. Но Вы уж как-то слишком сильно её оцениваете. Как быть, если у меня отец умер в 46 от рака, а мать в 80? Когда мне помирать-то? Ну и + то, что написал Костя о росте средней продолжительности жизни. Как быть со смертями от оспы, которую нынче вообще ликвидировали? От чего теперь умирать потомкам тех, кто 100 лет назад умирал от оспы, в таком же возрасте? А если победят рак (некоторые виды уже)?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
juristkostya написав:А вот данных, что дети и внуки долгожителей продолжают жить стабильно на 20% дольше среднего, как-то не встречалось.
На Вас впливає професія 1 Для юристів -все що вірно на 99% - є не вірним по рішенню суду на підставі 1 % 2 На протязі двох столітть- пройшло 7-8 поколінь, тобто в 21 столітті фізіологічно не має жодного генетично подібного організму з подібністю більше ніж 30% На підставі цього ,проводити якісь дослідження-є марудною справою 3 При цьому, дуже легко просліджується звязка дідусь/бабуся+мама/тато+діти/внуки Які живуть в межах періоду в 100 років,під час якого тривалість життя(середня по популяції в Державі) практично не змінилась. Так от з ймовірністю вищою від 50% , внуки дідусів/бабусь які прожили більше 70 років - також проживуть більше 70 років. ПС Я припускаю дві причини Вашої впертості Перша як в Дартаньяна - я дерусь , потомучто я дерусь Друга - ваші предки мали невисоку середню тривалість життя в порівнянні з оточуючим населенням.
вот, снова куча типа цифр, типа статистики, какие-то проценты, но все умозрительно, без ссылок на исследования. Думаю, вам пора смириться, что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
Смотрим мир за вчера. Коронавирус опять обновил свой рекорд, теперь он такой + 248 900 за сутки. США также установили свой очередной рекорд + 73 400 за сутки. И Индия тоже свое новое достижение установила + 35 500. Колумбийцы таки обогнали Россию по новым случаям. Испанцы + 1361, новое летнее достижение после расслабления. Соседка Румыния + 777, рекорд за всё время пандемии. Так что коронавирусный праздник только начинается. Как тут сказал один эксперт - обычное сезонное, похоже что летнее, ОРЗ.)))
Две цифры - Бразилия перешла за 2 миллиона заразившихся за время пандемии, Индия перевалила за миллион.
По госпитализациям у нас - 16 июля - 226 человек. Это шестой результат за время эпидемии. По этой причине опять обновляем свой ТОП госпитализаций. Что-то часто приходится это делать.
ТОП-7 дней с максимальными госпитализациями 1. 7 мая - 313 2. 8 мая - 237 3. 28 июня - 233 4. 3 июля - 229 5. 27 июня - 228 6. 16 июля - 226 7. 15 июля - 224
juristkostya написав:что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
1 А всерьоз це як? 2 А фантазії - це що? А тепер по суті Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні? Не заперечуєте - то де фантазії Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень? От і виходить Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями. В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії То те що пишете ви як називається? маразм???
juristkostya написав:что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
1 А всерьоз це як? 2 А фантазії - це що? А тепер по суті Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні? Не заперечуєте - то де фантазії Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень? От і виходить Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями. В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії То те що пишете ви як називається? маразм???
Много текста. Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре.
juristkostya написав:что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
1 А всерьоз це як? 2 А фантазії - це що? А тепер по суті Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні? Не заперечуєте - то де фантазії Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень? От і виходить Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями. В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії То те що пишете ви як називається? маразм???
Много текста. Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре.
Та насправді не буває ... Все , що зв"язане з людським організмом - має ще гіршу повторюваність , ніж в економіці . Тому сучасна наука оперує виключно великими цифрами і загальною статистикою . Бо більш-менш конкретизація все це розвалює . Навіть оці ваші середньостатистичні дані по тривалості життя - це просто цифри , які не ваказують на якість цього життя . Померти молодим і практично здоровим і померти старим і дуже хворим вже десятки років - я не знаю , що краще насправді ...
juristkostya написав:что всерьез эти ваши фантазии никто не воспринимает.
1 А всерьоз це як? 2 А фантазії - це що? А тепер по суті Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні? Не заперечуєте - то де фантазії Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень? От і виходить Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями. В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії То те що пишете ви як називається? маразм???
Много текста. Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре.
Отже Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.яким можна вірити або не вірити.але вони є
Внаслідок дослідження генома 800 осіб віком 100 років і 5400 осіб віком 90 років дослідникам вдалося виявити вісім генів, пов’язаних із довголіттям, а завдяки подальшому обстеженню близько 1000 осіб віком 100 і більше років визначна роль чотирьох генів у впливові на тривалість життя була підтверджена.
Використовуючи бази даних Університету штату Юта та голландської провінції Зеландія, дослідники проаналізували родоводи майже 315 тисяч осіб з понад 20 тисяч сімей, починаючи з 1740 року. За їхніми словами, чим більше у людини родичів-довгожителів, тим менше її ймовірність померти у порівняно молодому віці. Читайте такожНазвано простий спосіб продовження життя Згідно з даними, у тих, чиї батьки можуть вважатися довгожителями, ризик померти на 31% нижчий, ніж у інших їхніх однолітків, чиї батьки не жили дуже довго
Puente написав:середньостатистичні дані по тривалості життя - це просто цифри , які не ваказують на якість цього життя . Померти молодим і практично здоровим і померти старим і дуже хворим вже десятки років - я не знаю , що краще насправді ...
На цю тему вже була дискусія Я писав Середня тривалість життя тим вища, чим кращі умови для існування будь-якого організму. Ясно що у суспільстві є ті хто живе і мучиться Або ті хто помирає молодим... Але Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних.