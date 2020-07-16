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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1521152215231524 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:36 Puente написав: juristkostya написав: budivelnik написав: 1 А всерьоз це як?

2 А фантазії - це що?

А тепер по суті

Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні?

Не заперечуєте - то де фантазії

Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень?

От і виходить

Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента

Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями.

В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії

То те що пишете ви як називається? маразм??? 1 А всерьоз це як?2 А фантазії - це що?А тепер по сутіВи заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні?Не заперечуєте - то де фантазіїЗаперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень?От і виходитьНі ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонентаАле чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями.В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазіїТо те що пишете ви як називається? маразм???

Много текста.

Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре. Много текста.Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре.



Та насправді не буває ... Все , що зв"язане з людським організмом - має ще гіршу повторюваність , ніж в економіці . Тому сучасна наука оперує виключно великими цифрами і загальною статистикою . Бо більш-менш конкретизація все це розвалює .

Навіть оці ваші середньостатистичні дані по тривалості життя - це просто цифри , які не ваказують на якість цього життя . Померти молодим і практично здоровим і померти старим і дуже хворим вже десятки років - я не знаю , що краще насправді ... Та насправді не буває ... Все , що зв"язане з людським організмом - має ще гіршу повторюваність , ніж в економіці . Тому сучасна наука оперує виключно великими цифрами і загальною статистикою . Бо більш-менш конкретизація все це розвалює .Навіть оці ваші середньостатистичні дані по тривалості життя - це просто цифри , які не ваказують на якість цього життя . Померти молодим і практично здоровим і померти старим і дуже хворим вже десятки років - я не знаю , що краще насправді ... совершенно верно. Выводы должны опираться на широкую статистическую базу. Должны исследоваться люди из разных стран, возрастов, профессий, рас и т.д. Должны учитываться сопутствующие диагнозы.

А рассуждения "вот у меня а семье до 5 поколения никто не умирал от рака..." или "всем известно, что есть семьи-долгожители и семьи-алкоголики" не имеют практического значения. совершенно верно. Выводы должны опираться на широкую статистическую базу. Должны исследоваться люди из разных стран, возрастов, профессий, рас и т.д. Должны учитываться сопутствующие диагнозы.А рассуждения "вот у меня а семье до 5 поколения никто не умирал от рака..." или "всем известно, что есть семьи-долгожители и семьи-алкоголики" не имеют практического значения. juristkostya Повідомлень: 3208 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:40 budivelnik написав: Отже

Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів. ОтжеПростий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.

На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:

"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".



Вперёд. На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".Вперёд. juristkostya Повідомлень: 3208 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:41 change_pm написав: https://youtu.be/zVxZAKsGAD0



дивлюсь і сміюся https://youtu.be/zVxZAKsGAD0дивлюсь і сміюся

Видео недоступно

Автор ограничил доступ к видео. Видео недоступноАвтор ограничил доступ к видео. yama Повідомлень: 2427 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4605 раз. Подякували: 491 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46 centurionus написав: . Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології. . Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.

а що зробиш якщо літо г і в н я н е ? я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15 і дощем поливає через день а що зробиш якщо літо г і в н я н е ?я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15і дощем поливає через день Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2427 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4605 раз. Подякували: 491 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46 budivelnik написав:

Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних. Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних.



Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ?

Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ? Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ?Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ? Puente Повідомлень: 3322 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:49 juristkostya написав: budivelnik написав: Отже

Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів. ОтжеПростий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів. На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:

"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".

Вперёд. На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".Вперёд. На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чином спростувати те ,що

а - гени довголіття передаються від батьків до дітей

б - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а) На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чиномте ,щоа - гени довголіття передаються від батьків до дітейб - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23223 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:53 Puente написав: budivelnik написав:

Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних. Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних. Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ?

Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ? Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ?Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ? В науці є такий термін як припущення..

Якщо ми погоджуємось що тривалість життя більша в сприятливих умовах і менша в несприятливих- то ріст середньої тривалості життя популяції показує що в популяції кількість осіб які живуть в сприятливих умовах збільшується швидше ніж кількість осіб для яких ці ж умови є несприятливими.

При цьому

Ніхто не заперечує того , що в популяції є якась кількість,яка в інших умовах моглаб жити якісніше(довше) В науці є такий термін як..При цьомуНіхто не заперечує того , що в популяції є якась кількість,яка в інших умовах моглаб жити якісніше(довше) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23223 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:12 budivelnik написав: juristkostya написав: budivelnik написав: Отже

Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів. ОтжеПростий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів. На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:

"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".

Вперёд. На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".Вперёд. На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чином спростувати те ,що

а - гени довголіття передаються від батьків до дітей

б - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а) На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чиномте ,щоа - гени довголіття передаються від батьків до дітейб - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а)

Вы влезли в это обсуждение с тезисом:

"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті"



Пока вы его не подтвердите, не вижу ни малейших оснований что-то обсуждать по существу.



Если вы думаете, что последующий выброс в тему все нового и нового информационного шума заставит меня забыть исходный тезис - не надейтесь. Вы влезли в это обсуждение с тезисом:"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті"Пока вы его не подтвердите, не вижу ни малейших оснований что-то обсуждать по существу.Если вы думаете, что последующий выброс в тему все нового и нового информационного шума заставит меня забыть исходный тезис - не надейтесь. juristkostya Повідомлень: 3208 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:24 juristkostya

Злив зарахував http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23223 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:27 budivelnik написав: juristkostya

Злив зарахував Злив зарахував

То есть, подтвердить не можете? То есть, подтвердить не можете? juristkostya Повідомлень: 3208 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 921 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1521152215231524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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