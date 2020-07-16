budivelnik написав:1 А всерьоз це як? 2 А фантазії - це що? А тепер по суті Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні? Не заперечуєте - то де фантазії Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень? От і виходить Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями. В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії То те що пишете ви як називається? маразм???
Много текста. Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре.
Та насправді не буває ... Все , що зв"язане з людським організмом - має ще гіршу повторюваність , ніж в економіці . Тому сучасна наука оперує виключно великими цифрами і загальною статистикою . Бо більш-менш конкретизація все це розвалює . Навіть оці ваші середньостатистичні дані по тривалості життя - це просто цифри , які не ваказують на якість цього життя . Померти молодим і практично здоровим і померти старим і дуже хворим вже десятки років - я не знаю , що краще насправді ...
совершенно верно. Выводы должны опираться на широкую статистическую базу. Должны исследоваться люди из разных стран, возрастов, профессий, рас и т.д. Должны учитываться сопутствующие диагнозы. А рассуждения "вот у меня а семье до 5 поколения никто не умирал от рака..." или "всем известно, что есть семьи-долгожители и семьи-алкоголики" не имеют практического значения.
budivelnik написав: Отже Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.
На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису: "Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".
budivelnik написав: Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних.
Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ? Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ?
budivelnik написав: Отже Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.
На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису: "Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті". Вперёд.
На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чином спростувати те ,що а - гени довголіття передаються від батьків до дітей б - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а)
budivelnik написав: Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних.
Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ? Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ?
В науці є такий термін як припущення.. Якщо ми погоджуємось що тривалість життя більша в сприятливих умовах і менша в несприятливих- то ріст середньої тривалості життя популяції показує що в популяції кількість осіб які живуть в сприятливих умовах збільшується швидше ніж кількість осіб для яких ці ж умови є несприятливими. При цьому Ніхто не заперечує того , що в популяції є якась кількість,яка в інших умовах моглаб жити якісніше(довше)
budivelnik написав: Отже Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.
На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису: "Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті". Вперёд.
На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чином спростувати те ,що а - гени довголіття передаються від батьків до дітей б - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а)
Вы влезли в это обсуждение с тезисом: "Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті"
Пока вы его не подтвердите, не вижу ни малейших оснований что-то обсуждать по существу.
Если вы думаете, что последующий выброс в тему все нового и нового информационного шума заставит меня забыть исходный тезис - не надейтесь.