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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:36

  Puente написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:1 А всерьоз це як?
2 А фантазії - це що?
А тепер по суті
Ви заперечуєте повністю що ймовірність того ,що в батьків довгожителів-діти будуть жити довше ніж середньостатистичні?
Не заперечуєте - то де фантазії
Заперечуєте - то вашими ж словами - на підставі яких досліджень?
От і виходить
Ні ви ні я не приводимо жодних ссилок які б достовірно підтверджували наші повідомленні і заперечували повідомлення опонента
Але чомусь ви одностороннє називаєте твердження опонента - фантазіями.
В мене запитання - якщо те що пишу я -фантазії
То те що пишете ви як називається? маразм???

Много текста.
Просто приведите хоть одно адекватное научное подтверждение хоть одной своей цифре.


Та насправді не буває ... Все , що зв"язане з людським організмом - має ще гіршу повторюваність , ніж в економіці . Тому сучасна наука оперує виключно великими цифрами і загальною статистикою . Бо більш-менш конкретизація все це розвалює .
Навіть оці ваші середньостатистичні дані по тривалості життя - це просто цифри , які не ваказують на якість цього життя . Померти молодим і практично здоровим і померти старим і дуже хворим вже десятки років - я не знаю , що краще насправді ...
совершенно верно. Выводы должны опираться на широкую статистическую базу. Должны исследоваться люди из разных стран, возрастов, профессий, рас и т.д. Должны учитываться сопутствующие диагнозы.
А рассуждения "вот у меня а семье до 5 поколения никто не умирал от рака..." или "всем известно, что есть семьи-долгожители и семьи-алкоголики" не имеют практического значения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:40

  budivelnik написав: Отже
Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.

На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:
"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".

Вперёд.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:41

  change_pm написав:https://youtu.be/zVxZAKsGAD0

дивлюсь і сміюся :)

Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46

  centurionus написав:. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.

а що зробиш якщо літо г і в н я н е ? :) я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15 :( і дощем поливає через день
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46

  budivelnik написав:
Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних.


Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ?
Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:49

  juristkostya написав:
  budivelnik написав: Отже
Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.
На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:
"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".
Вперёд.
На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чином спростувати те ,що
а - гени довголіття передаються від батьків до дітей
б - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:53

  Puente написав:
  budivelnik написав:
Середня тривалість життя десятків мільйонів-це середнє з десятків мільйонів данних.
Так ото ж - але якість людського організму при цьому покращується , чи погіршується ?
Чомусь для оцінки вибрали таку величину , як тривалість життя - дуже легко рахувати і визначати . Як це корелює із здоров"ям , наприклад ? Що таке здорова людина ? По-моєму навіть визначення такого немає реально ... Так - результати аналізів ... І знову ж таки - середньостатистичні ... А що реально краще для людини , як біологічного виду ?
В науці є такий термін як припущення..
Якщо ми погоджуємось що тривалість життя більша в сприятливих умовах і менша в несприятливих- то ріст середньої тривалості життя популяції показує що в популяції кількість осіб які живуть в сприятливих умовах збільшується швидше ніж кількість осіб для яких ці ж умови є несприятливими.
При цьому
Ніхто не заперечує того , що в популяції є якась кількість,яка в інших умовах моглаб жити якісніше(довше)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:12

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав: Отже
Простий запит в гуглі гени і довголіття - видав відразу море результатів.
На данный момент ваша задача - найти подтверждение хотя бы одному своему тезису:
"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті".
Вперёд.
На данний момент-у вас як у юриста,після надання мною інформації про дослідження сотень людей в якості піддослідних ,які показали вплив певної групи генів на довголіття - якимось чином спростувати те ,що
а - гени довголіття передаються від батьків до дітей
б - гени довголіття самостійно створюються в організмі( якщо не доведете пункт а)

Вы влезли в это обсуждение с тезисом:
"Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті"

Пока вы его не подтвердите, не вижу ни малейших оснований что-то обсуждать по существу.

Если вы думаете, что последующий выброс в тему все нового и нового информационного шума заставит меня забыть исходный тезис - не надейтесь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:24

juristkostya
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http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:27

  budivelnik написав:juristkostya
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То есть, подтвердить не можете?
juristkostya
 
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