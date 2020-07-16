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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1522152315241525

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:44

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:juristkostya
Злив зарахував
То есть, подтвердить не можете?
Що підтвердити?
Дослідження вчених які дослідили сотню тисяч сімей на протязі останніх 300 років по паперовим носіям і тисячу в останні 20 років (дослідивши їх геном) що наявність 4 генів є ознакою довголіття?
Як я маю це підтвердити?
В 1700 - геном не досліджували
В 1800 і 1900 - також
Якісь дослідження почали в 2000.... дослідили 6300 осіб
У всіх хто прожив більше 90 років(5400 осіб) і більше 100 років(900 осіб)(при середній тривалості життя в світі 65 років) виявили певних 4-ри гена.
Гени -передаються спадково.
Що потрібно ще ,щоб зрозуміти що якщо батьки мають цей набір з чотирьох генів-то є висока ймовірність що і діти отримають ці чотири гена. а раз так, висока ймоврність того що проживуть довше ніж середньостатистичне.

Англійці перевірили записи 350 000 сімей з яких зробили висновок
Діти народжені в сімях довгожителів з більшою ймовірністю ставали довгожителями.
Але прізвищ цих сімей і їх генеологічні дерева-я вам не приведу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24

"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".

https://news.liga.net/society/news/snachala-prodlyaem-karantin-na-mesyats-ne-dolshe---zelenskiy

Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали" :)
Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"

Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".

1. "героическая боротьба"
2. "устали"
===============
МЫ ТУТ
===============
3. Объявление "героической перемоги"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:42

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:juristkostya
Злив зарахував
То есть, подтвердить не можете?
Що підтвердити?

Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры:
""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Так от з ймовірністю вищою від 50% , внуки дідусів/бабусь які прожили більше 70 років - також проживуть більше 70 років.

  budivelnik написав:спростувати те ,що
а - гени довголіття передаються від батьків до дітей


Может не стоит быть таким категоричным в тех областях, с которыми вы знакомы очень поверхностно?

Думаю, этого человека вы знаете:
Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль - 30 ноября 1874 - 24 января 1965.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%BE%D0%BD

Прожил 91 год.

Его единственный сын
Рэндольф Фредерик Эдвард Спенсер-Черчилль - 28 мая 1911 - 6 июня 1968.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 1%84_(1911)

Прожил 57 лет (на 37% меньше отца).

Внук
Уинстон Спенсер-Черчилль - 10 октября 1940 - 2 марта 2010.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... %80%942010)

Прожил 70 лет (на 23% больше отца, но на 23% меньше деда).

Из того, что Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль
в день он выкуривал от 8 до 10 сигар.

я не делаю вывод, что ежедневное курение 8-10 сигар (+ бутылка армянского коньяка) способствует долголетию.

Дополню:
В возрасте 107 лет скончался Антонио Гарсиа Докампо, испанский винодел, ежедневно пивший вино вместо воды, сообщает ABC.

В последние годы мужчина вовсе отказался от употребления воды. Мануэль Докампо, сын покойного, рассказывает, что вместе с отцом они могли выпивать до 200 литров вина в месяц, изготавливая его на собственной винодельне.

https://korrespondent.net/lifestyle/362 ... mesto-vody

Вино способствует долголетию???
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:53

Зображення

https://inforesist.org/v-kazahstane-v-morge-pobrosali-na-polu-tela-umershih-v-chernyh-meshkah/
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:58

  juristkostya написав:Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры:
""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Cvsiybq pfyelf
1 Мені не відомий факт досліджень саме з таким формулюванням
2 Мені відомий факт досліджень який стверджує що
5400 осіб доживших до 90 років
і 900 осіб доживших до 100 років - в своєму геномі мали чотири однотипних гени
3 На підставі п2 я можу припускати
Якщо у батьків які жили в19 столітті і мали в своєму геномі цих 4-ри гени народились внуки в 21 столітті і в геномі внуків є цих же 4-ри гени - то ці люди були довгожителями(тобто тривалість їх життя була більшою від середньостатистичної
4 На підставі цього ж п2 я можу стверджувати
Якщо у юристакості цих 4-рьох генів в геномі немає, з ймовірністю в 99,98% він не доживе до 90 років.
На цьому спілкування по цій темі завершую,без привязки будуть чи ні зауваження у юриста.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:05

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры:
""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Cvsiybq pfyelf
1 Мені не відомий факт досліджень саме з таким формулюванням

Таким образом, я совершенно обоснованно ещё тогда написал:
"персонально вы можете писать абсолютно что угодно, приводить любые цифры без ссылок на источники, потом делать прогнозы на основании этих вымышленных цифр и так далее."

Вот к чему было спорить с очевидным?..
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:12

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры:
""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Cvsiybq pfyelf
1 Мені не відомий факт досліджень саме з таким формулюванням
Таким образом, я совершенно обоснованно ещё тогда написал:
"персонально вы можете писать абсолютно что угодно, приводить любые цифры без ссылок на источники, потом делать прогнозы на основании этих вымышленных цифр и так далее."

Вот к чему было спорить с очевидным?..
Є суть-а є очевидне для юриста
Суть
1 Наявність певного набору генів= довголіття в носіїв цього набору
2 Гени передаються від батьків до дітей
Висновок
Якщо батьки мали цей набір генів і предали його дітям-діти також будуть жити довго(якщо не втрутяться якісь зовнішні обставини у вигляді оспи чи автокатастрофи .від яких цей набір генів не захищає)

Тепер очевидне
Будівельник не назвав пофамільно носіїв генів....

Тепер запитання
Очевидне-заперечило суть чи ні?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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