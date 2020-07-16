Що підтвердити? Дослідження вчених які дослідили сотню тисяч сімей на протязі останніх 300 років по паперовим носіям і тисячу в останні 20 років (дослідивши їх геном) що наявність 4 генів є ознакою довголіття? Як я маю це підтвердити? В 1700 - геном не досліджували В 1800 і 1900 - також Якісь дослідження почали в 2000.... дослідили 6300 осіб У всіх хто прожив більше 90 років(5400 осіб) і більше 100 років(900 осіб)(при середній тривалості життя в світі 65 років) виявили певних 4-ри гена. Гени -передаються спадково. Що потрібно ще ,щоб зрозуміти що якщо батьки мають цей набір з чотирьох генів-то є висока ймовірність що і діти отримають ці чотири гена. а раз так, висока ймоврність того що проживуть довше ніж середньостатистичне.
Англійці перевірили записи 350 000 сімей з яких зробили висновок Діти народжені в сімях довгожителів з більшою ймовірністю ставали довгожителями. Але прізвищ цих сімей і їх генеологічні дерева-я вам не приведу.
"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".
Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры: ""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Прожил 70 лет (на 23% больше отца, но на 23% меньше деда).
Из того, что Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль
в день он выкуривал от 8 до 10 сигар.
я не делаю вывод, что ежедневное курение 8-10 сигар (+ бутылка армянского коньяка) способствует долголетию.
Дополню:
В возрасте 107 лет скончался Антонио Гарсиа Докампо, испанский винодел, ежедневно пивший вино вместо воды, сообщает ABC.
В последние годы мужчина вовсе отказался от употребления воды. Мануэль Докампо, сын покойного, рассказывает, что вместе с отцом они могли выпивать до 200 литров вина в месяц, изготавливая его на собственной винодельне.
juristkostya написав:Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры: ""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Cvsiybq pfyelf 1 Мені не відомий факт досліджень саме з таким формулюванням 2 Мені відомий факт досліджень який стверджує що 5400 осіб доживших до 90 років і 900 осіб доживших до 100 років - в своєму геномі мали чотири однотипних гени 3 На підставі п2 я можу припускати Якщо у батьків які жили в19 столітті і мали в своєму геномі цих 4-ри гени народились внуки в 21 столітті і в геномі внуків є цих же 4-ри гени - то ці люди були довгожителями(тобто тривалість їх життя була більшою від середньостатистичної 4 На підставі цього ж п2 я можу стверджувати Якщо у юристакості цих 4-рьох генів в геномі немає, з ймовірністю в 99,98% він не доживе до 90 років. На цьому спілкування по цій темі завершую,без привязки будуть чи ні зауваження у юриста.
juristkostya написав:Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры: ""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Cvsiybq pfyelf 1 Мені не відомий факт досліджень саме з таким формулюванням
Таким образом, я совершенно обоснованно ещё тогда написал: "персонально вы можете писать абсолютно что угодно, приводить любые цифры без ссылок на источники, потом делать прогнозы на основании этих вымышленных цифр и так далее."
juristkostya написав:Приведите конкретное исследование достаточно авторитетного уровня (типа публикации в "Ланцете"), где приводятся вот эти цифры: ""Тривалість життя Внуків тих хто в 19 столітті жив на 20% довше від середньої тривалості життя в 19 столітті- в 21 столітті живуть на тих самих 20% довше від середньої тривалості життя в 21 столітті""
Cvsiybq pfyelf 1 Мені не відомий факт досліджень саме з таким формулюванням
Таким образом, я совершенно обоснованно ещё тогда написал: "персонально вы можете писать абсолютно что угодно, приводить любые цифры без ссылок на источники, потом делать прогнозы на основании этих вымышленных цифр и так далее."
Вот к чему было спорить с очевидным?..
Є суть-а є очевидне для юриста Суть 1 Наявність певного набору генів= довголіття в носіїв цього набору 2 Гени передаються від батьків до дітей Висновок Якщо батьки мали цей набір генів і предали його дітям-діти також будуть жити довго(якщо не втрутяться якісь зовнішні обставини у вигляді оспи чи автокатастрофи .від яких цей набір генів не захищає)
Тепер очевидне Будівельник не назвав пофамільно носіїв генів....