yanyura написав:ередаются гены не 1:1, а комбинацией отец-мать, + мутации, в результате "ген долголетия" может оказаться не доминантным, а рецессивным, что и показали продолжительности жизни Черчилля-сына и Черчилля-внука.
А розуміти прочитане вмієте? 1 Якщо в батьків є гени 2 Якщо гени передались дітям Висновок Діти будуть довгожителями.
При цьому Я ніде не стверджував,що 100% нащадків володарів цих 4-рьох генів - а - отримають ці гени б - стануть довгожителями
Тому ще пару сторінок назад написав Юристи це люди ,які при 99% інформації яка говорить за і 1% інформації яка проти - будуть з піною в роті стверджувати що інформація на 100% не вірна.
Ви також юрист? Чи пробужєте на прикладі Черчіля з його сином(тобто один з 6 млрд населення ) -заперечувати дослідження в яких було протестовано 6300 осіб проживших більше 90 років? Я Вам таке крамольне запитаннячко підкину А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль? Хто мати - відомо А от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є?
budivelnik написав:А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль? Хто мати - відомо А от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є?
Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли.
Определите, где отец, а где сын Черчилли? И насколько они непохожи, чтобы утверждать, что сын не на 100% от отца?
1 Якщо в батьків є гени 2 Якщо гени передались дітям Висновок Діти будуть довгожителями.
На основаниий 2-х допущений "Якщо" вы делаете выводы. Можно и мне на таких же условиях сделать вывод?
1. Якщо в вашем магазине постоянно будут товары. 2. Якщо в вашем магазине постоянно будут покупатели. Вывод В ближайшее время мы увидим на одном из первых мест в Форбс-Украина budivelnik'а.
yanyura написав:Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли.
Бачите-ми прийшли до цифр.... 1 За 3000 грн я можу взнати чи є мої сини моїми біологічними нащадками... Але не буду цього робити ,тому що головне не 5секундне запліднення-головне десятиріччя виховання. 2 Якщо ми візьмемо наприклад 1000 сімей довгожителів і 1000 сімей з тривалістю життя нижче середньої (постфактум ,тобто почнемо дослідження не з першого .а вже з другого покоління) Як думаєте Скільки нащадків першої групи буде довгожителями Скільки нащадків другої групи буде довгожителями
Я на інтуїтивному рівні переконаний Кількість довгожителів в першій групі буде в рази більша від кількості довгожителів в другій групі.
При цьому я маю підозру Якщо в другу групу не вводити носіїв 4-рьох генів довгожителів - то кількість довгожителів у другій групі буде прямувати до нуля.. Правда й в першій групі кількість довгожителів навряд чи перевищить 30%....