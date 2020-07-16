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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1523152415251526 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:55 yanyura написав: ередаются гены не 1:1, а комбинацией отец-мать, + мутации, в результате "ген долголетия" может оказаться не доминантным, а рецессивным, что и показали продолжительности жизни Черчилля-сына и Черчилля-внука. ередаются гены не 1:1, а комбинацией отец-мать, + мутации, в результате "ген долголетия" может оказаться не доминантным, а рецессивным, что и показали продолжительности жизни Черчилля-сына и Черчилля-внука. А розуміти прочитане вмієте?

1 Якщо в батьків є гени

2 Якщо гени передались дітям

Висновок

Діти будуть довгожителями.



При цьому

Я ніде не стверджував,що 100% нащадків володарів цих 4-рьох генів -

а - отримають ці гени

б - стануть довгожителями



Тому ще пару сторінок назад написав

Юристи це люди ,які при 99% інформації яка говорить за і 1% інформації яка проти - будуть з піною в роті стверджувати що інформація на 100% не вірна.



Ви також юрист?

Чи пробужєте на прикладі Черчіля з його сином(тобто один з 6 млрд населення ) -заперечувати дослідження в яких було протестовано 6300 осіб проживших більше 90 років?

Я Вам таке крамольне запитаннячко підкину

А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль?

Хто мати - відомо

А от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є? А розуміти прочитане вмієте?1 Якщо в батьків є гени2 Якщо гени передались дітямВисновокДіти будуть довгожителями.При цьомуЯ ніде не стверджував,що 100% нащадків володарів цих 4-рьох генів -а - отримають ці гениб - стануть довгожителямиТому ще пару сторінок назад написавЮристи це люди ,які при 99% інформації яка говорить за і 1% інформації яка проти - будуть з піною в роті стверджувати що інформація на 100% не вірна.Ви також юрист?Чи пробужєте на прикладі Черчіля з його сином(тобто один з 6 млрд населення ) -заперечувати дослідження в яких було протестовано 6300 осіб проживших більше 90 років?Я Вам таке крамольне запитаннячко підкинуА Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль?Хто мати - відомоА от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23234 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль?

Хто мати - відомо

А от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є? А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль?Хто мати - відомоА от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є?

Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли.



Определите, где отец, а где сын Черчилли? И насколько они непохожи, чтобы утверждать, что сын не на 100% от отца?







1 Якщо в батьків є гени

2 Якщо гени передались дітям

Висновок

Діти будуть довгожителями.

На основаниий 2-х допущений "Якщо" вы делаете выводы. Можно и мне на таких же условиях сделать вывод?



1. Якщо в вашем магазине постоянно будут товары.

2. Якщо в вашем магазине постоянно будут покупатели.

Вывод

В ближайшее время мы увидим на одном из первых мест в Форбс-Украина budivelnik'а. Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являютсякопией вас, в отличие от клонов овечки Долли.Определите, где отец, а где сын Черчилли? И насколько они непохожи, чтобы утверждать, что сын не на 100% от отца?На основаниий 2-х допущений "Якщо" вы делаете выводы. Можно и мне на таких же условиях сделать вывод? yanyura Повідомлень: 5520 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:27 yanyura написав: Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли. Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли. Бачите-ми прийшли до цифр....

1 За 3000 грн я можу взнати чи є мої сини моїми біологічними нащадками...

Але не буду цього робити ,тому що головне не 5секундне запліднення-головне десятиріччя виховання.

2 Якщо ми візьмемо наприклад 1000 сімей довгожителів і 1000 сімей з тривалістю життя нижче середньої (постфактум ,тобто почнемо дослідження не з першого .а вже з другого покоління)

Як думаєте

Скільки нащадків першої групи буде довгожителями

Скільки нащадків другої групи буде довгожителями



Я на інтуїтивному рівні переконаний

Кількість довгожителів в першій групі буде в рази більша від кількості довгожителів в другій групі.



При цьому я маю підозру

Якщо в другу групу не вводити носіїв 4-рьох генів довгожителів - то кількість довгожителів у другій групі буде прямувати до нуля..

Правда й в першій групі кількість довгожителів навряд чи перевищить 30%.... Бачите-ми прийшли до цифр....1 За 3000 грн я можу взнати чи є мої сини моїми біологічними нащадками...Але не буду цього робити ,тому що головне не 5секундне запліднення-головне десятиріччя виховання.2 Якщо ми візьмемо наприклад 1000 сімей довгожителів і 1000 сімей з тривалістю життя нижче середньої (постфактум ,тобто почнемо дослідження не з першого .а вже з другого покоління)Як думаєтеСкільки нащадків першої групи буде довгожителямиСкільки нащадків другої групи буде довгожителямиЯ на інтуїтивному рівні переконанийКількість довгожителів в першій групі буде в рази більша від кількості довгожителів в другій групі.При цьому я маю підозруЯкщо в другу групу не вводити носіїв 4-рьох генів довгожителів - то кількість довгожителів у другій групі буде прямувати до нуля..Правда й в першій групі кількість довгожителів навряд чи перевищить 30%.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23234 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:34 budivelnik

Оффтоп заканчиваю. Считаю, что Ірина_ поступит правильно, удалив и мои, и ваши посты по наследственности, как не соответствующие теме ветки. yanyura Повідомлень: 5520 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1523152415251526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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R_1 П'ят 17 лип, 2020 13:12