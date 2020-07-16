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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1523152415251526

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:55

  yanyura написав:ередаются гены не 1:1, а комбинацией отец-мать, + мутации, в результате "ген долголетия" может оказаться не доминантным, а рецессивным, что и показали продолжительности жизни Черчилля-сына и Черчилля-внука.
А розуміти прочитане вмієте?
1 Якщо в батьків є гени
2 Якщо гени передались дітям
Висновок
Діти будуть довгожителями.

При цьому
Я ніде не стверджував,що 100% нащадків володарів цих 4-рьох генів -
а - отримають ці гени
б - стануть довгожителями

Тому ще пару сторінок назад написав
Юристи це люди ,які при 99% інформації яка говорить за і 1% інформації яка проти - будуть з піною в роті стверджувати що інформація на 100% не вірна.

Ви також юрист?
Чи пробужєте на прикладі Черчіля з його сином(тобто один з 6 млрд населення ) -заперечувати дослідження в яких було протестовано 6300 осіб проживших більше 90 років?
Я Вам таке крамольне запитаннячко підкину
А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль?
Хто мати - відомо
А от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:А Ви точно впевнені що батьком сина Черчіля - був Черчіль?
Хто мати - відомо
А от 100% впевненість в тому хто батько - у вас є?

Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли.

Определите, где отец, а где сын Черчилли? И насколько они непохожи, чтобы утверждать, что сын не на 100% от отца?
Зображення
Зображення

1 Якщо в батьків є гени
2 Якщо гени передались дітям
Висновок
Діти будуть довгожителями.

На основаниий 2-х допущений "Якщо" вы делаете выводы. Можно и мне на таких же условиях сделать вывод?

1. Якщо в вашем магазине постоянно будут товары.
2. Якщо в вашем магазине постоянно будут покупатели.
Вывод
В ближайшее время мы увидим на одном из первых мест в Форбс-Украина budivelnik'а.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:27

  yanyura написав:Здесь вы правы - я на 100% не знаю, был ли Черчилль-дед отцом своего сына, также как и вы не можете быть на 100% уверены, что вы являетесь настоящим отцом ваших сыновей, ведь они (уверен!) не являются абсолютной копией вас, в отличие от клонов овечки Долли.
Бачите-ми прийшли до цифр....
1 За 3000 грн я можу взнати чи є мої сини моїми біологічними нащадками...
Але не буду цього робити ,тому що головне не 5секундне запліднення-головне десятиріччя виховання.
2 Якщо ми візьмемо наприклад 1000 сімей довгожителів і 1000 сімей з тривалістю життя нижче середньої (постфактум ,тобто почнемо дослідження не з першого .а вже з другого покоління)
Як думаєте
Скільки нащадків першої групи буде довгожителями
Скільки нащадків другої групи буде довгожителями

Я на інтуїтивному рівні переконаний
Кількість довгожителів в першій групі буде в рази більша від кількості довгожителів в другій групі.

При цьому я маю підозру
Якщо в другу групу не вводити носіїв 4-рьох генів довгожителів - то кількість довгожителів у другій групі буде прямувати до нуля..
Правда й в першій групі кількість довгожителів навряд чи перевищить 30%....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:34

budivelnik
Оффтоп заканчиваю. Считаю, что Ірина_ поступит правильно, удалив и мои, и ваши посты по наследственности, как не соответствующие теме ветки.
yanyura
 
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