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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1520152115221523

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:41

  change_pm написав:https://youtu.be/zVxZAKsGAD0

дивлюсь і сміюся :)

Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46

  centurionus написав:. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.

а що зробиш якщо літо г і в н я н е ? :) я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15 :( і дощем поливає через день
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24

"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".

https://news.liga.net/society/news/snachala-prodlyaem-karantin-na-mesyats-ne-dolshe---zelenskiy

Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали" :)
Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"

Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".

1. "героическая боротьба"
2. "устали"
===============
МЫ ТУТ
===============
3. Объявление "героической перемоги"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:53

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https://inforesist.org/v-kazahstane-v-morge-pobrosali-na-polu-tela-umershih-v-chernyh-meshkah/
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:11

Сегодня я сделал мужику замечание, что он без маски ходит.
А он мне говорит - А коронавируса нет.

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Не читаю Будивельника и Trast.
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