Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1520152115221523 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:41 change_pm написав: https://youtu.be/zVxZAKsGAD0



дивлюсь і сміюся https://youtu.be/zVxZAKsGAD0дивлюсь і сміюся

Видео недоступно

Автор ограничил доступ к видео. Видео недоступноАвтор ограничил доступ к видео. yama Повідомлень: 2434 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4607 раз. Подякували: 494 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46 centurionus написав: . Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології. . Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.

а що зробиш якщо літо г і в н я н е ? я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15 і дощем поливає через день а що зробиш якщо літо г і в н я н е ?я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15і дощем поливає через день Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 2434 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4607 раз. Подякували: 494 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24 "Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".



https://news.liga.net/society/news/snachala-prodlyaem-karantin-na-mesyats-ne-dolshe---zelenskiy



Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали"

Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"



Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".



1. "героическая боротьба"

2. "устали"

===============

МЫ ТУТ

===============

3. Объявление "героической перемоги" Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали"Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".1. "героическая боротьба"2. "устали"===============МЫ ТУТ===============3. Объявление "героической перемоги" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11980 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6994 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:53



https://inforesist.org/v-kazahstane-v-morge-pobrosali-na-polu-tela-umershih-v-chernyh-meshkah/ Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11980 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6994 раз. Подякували: 3168 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:11

А он мне говорит - А коронавируса нет.



Сегодня я сделал мужику замечание, что он без маски ходит.А он мне говорит - А коронавируса нет. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17651 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4308 раз. Подякували: 6955 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1520152115221523 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7059 1593138

R_1 П'ят 17 лип, 2020 13:12