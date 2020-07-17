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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:41
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46
а що зробиш якщо літо г і в н я н е ? я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15 і дощем поливає через день
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24
"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".
Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали"
Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"
Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".
1. "героическая боротьба"
2. "устали"
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МЫ ТУТ
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3. Объявление "героической перемоги"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:53
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:11
Не читаю Будивельника и Trast.
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