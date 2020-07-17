Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24

"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".

Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали"Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".1. "героическая боротьба"2. "устали"===============МЫ ТУТ===============3. Объявление "героической перемоги"