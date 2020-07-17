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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:41

  change_pm написав:https://youtu.be/zVxZAKsGAD0

дивлюсь і сміюся :)

Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:46

  centurionus написав:. Багато хворих (як для літа) з пневмоніями іншої етіології.

а що зробиш якщо літо г і в н я н е ? :) я практично все літо зранку 8 година на вулиці в светрі або в светрі і вітровці бо температура +10 +13 +15 :( і дощем поливає через день
Востаннє редагувалось yama в П'ят 17 лип, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:24

"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".

https://news.liga.net/society/news/snachala-prodlyaem-karantin-na-mesyats-ne-dolshe---zelenskiy

Сначала "создаем тревожное настроение в обществе", а потом "уже устали" :)
Ох и "дблы блд"(с), сначала полный "поезд, стой, раз-два". А теперь "полный вперёд"

Как я и говорил: сначала "героически поборются", потом "устанут", и объявят "перемогу".

1. "героическая боротьба"
2. "устали"
===============
МЫ ТУТ
===============
3. Объявление "героической перемоги"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:53

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https://inforesist.org/v-kazahstane-v-morge-pobrosali-na-polu-tela-umershih-v-chernyh-meshkah/
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:11

Сегодня я сделал мужику замечание, что он без маски ходит.
А он мне говорит - А коронавируса нет.

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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:14

Так смотрим чем день прошедший нас удивил.
За сутки + 240 000 новых. Второй результат за всё время.
В целом по сравнению с нашим карантинным апрельским сидением скорость распространения коронавируса в мире увеличилась сейчас в 2,5 раза, но у нас значительно получше - число ежедневных случаев в Украине увеличилось всего процентов на 50-60.

Из знаковых цифр - есть рубеж 14 миллионов официальных коронавирусников за всё время пандемии, из них 600 000 ровная цифра отошли в другой мир.

Очередной рекорд в США + 75 000 за сутки. Что интересно - там наблюдается распыление показателей, каких-то особых рекордов нет ни в одном штате вчера, но зато в 18 штатах превышен рубеж + 1000 новых зараженных.
Колумбия новый максимум для этой страны + 8 900
Аргентина - новый рекорд + 4 500
Боливия + 1930, их максимум.
Латиносы изрядно портят нам статистику.
Впрочем Австралия + 425, наивысший показатель с марта месяца.
Румыния + 799, их рекорд.

По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 58 111
Нових - 847

Одужало - 30 525 (+756)
Загинуло - 1 477 (+21)
Підозри - 107 410 (+1 055)

Вінницька область — 2 271 (+18)
Волинська область — 3 219 (+31)
Дніпропетровська область — 1 183 (+9)
Донецька область — 791 (+10)
Житомирська область — 1 584 (+4)
Закарпатська область — 4 318 (+89)
Запорізька область — 665 (+7)
Івано-Франківська область — 3 385 (+76)
Кіровоградська область — 677 (0)
м. Київ — 6 797 (+108)
Київська область — 3 229 (+45)
Львівська область — 7 891 (+137)
Луганська область — 105 (+5)
Миколаївська область — 510 (+6)
Одеська область — 2 492 (+57)
Полтавська область — 348 (+1)
Рівненська область — 5 015 (+75)
Сумська область — 355 (+3)
Тернопільська область — 2 394 (+36)
Харківська область — 2 971 (+62)
Херсонська область — 209 (+2)
Хмельницька область — 963 (+21)
Чернівецька область — 5 289 (+27)
Черкаська область — 818 (+18)
Чернігівська область — 632 (0)
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http://www.savedelta.org.ua/
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наступна сотня тисяч взята, з чим вас і вітаю

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хтось засік за який час вірус зжер 100000 люде?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:00

  greenozon написав:наступна сотня тисяч взята, з чим вас і вітаю

6 0 0 0 0 0

хтось засік за який час вірус зжер 100000 люде?


Чтоб население мира начало не то, чтобы уменьшаться, а хотя бы просто перестало расти, коронавирусу нужно стараться в 73 раза сильнее. Даже курение в 4 раза лучше работает, чем коронавирус. Это при том, что от курения есть простое лекарство - просто не курить
Смертей, вызванных курением этом году 2 730 000

Рождено в этом году 76 000 000
Умерло в этом году 32 000 000

https://www.worldometers.info/ru/
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 11:08

  safonovstanislav написав:Это при том, что от курения есть простое лекарство - просто не курить


Так и коронавирусом можно просто не болеть. )))

Курение, безудержная жратва с забиванием холестерином сосудов - это выбор человека, своего рода личная эфтаназия.
Инфекционные заболевание - это насилие. Отсюда и разное отношение.

Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников.
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П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ

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