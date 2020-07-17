freeze написав:Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников.
Так об этом и речь. Непонятно, почему именно корона стала основой хайпа. Хотя, скорее понятно. Корона - это тот "иранский боинг", про который написали миллионы постов, и забыли на 2 день. Вот только корону продолжают хайпить. На сбитом самолёте, или наводнении в каком-нибудь Катманду можно заработать 1 раз ("спасательная операция"). А на короне можно зарабатывать вечно
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