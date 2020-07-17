Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04
freeze написав:
Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников.
Так об этом и речь.
Непонятно, почему именно корона стала основой хайпа.
Хотя, скорее понятно. Корона - это тот "иранский боинг", про который написали миллионы постов, и забыли на 2 день. Вот только корону продолжают хайпить.
На сбитом самолёте, или наводнении в каком-нибудь Катманду можно заработать 1 раз ("спасательная операция"). А на короне можно зарабатывать вечно
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Додано: Суб 18 лип, 2020 12:21
Партия "вголос" тоже то ли победила корону, то ли записалась в "отрицальщики":
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 18 лип, 2020 12:31
Продублирую сюда ещё свой пост из другой ветки о том, что некоторые государственные учреждения прощупывают почву на предмет записи в лагерь "корона-отрицальщиков":
Вкладчик1234 написав:
НБУ отменял плату за СЭП - как "антикоронавирусная мера".
Я так понимаю, раз плату возвращают (а возможно даже повышают) - потому что корону уже победили?
Аналогично Укрзализниця начала продавать 100% билетов поездах, без ограничений.
Победили, или записались в корона-отрицальщики?
Украина - богатая страна!
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Додано: Суб 18 лип, 2020 13:25
Вкладчик1234 написав:
........
Победили, или записались в корона-отрицальщики?
Ни то, ни другое.
Просто "денег нет, но вы держитесь".
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Додано: Суб 18 лип, 2020 13:42
Очень давно хотел написать о нашем карантине, но, с одной стороны, лень было много писать, а, с другой стороны, похоже, здесь это почти никому не надо и не интересно.
Недавно была статья на эту тему (
https://focus.ua/opinion/opinions/458284-spiral_pandemii_pochemu_zhestkii_karantin_v_ukraine_ne_srabotal_na_polnuiu_silu
).
Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
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