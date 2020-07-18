RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1521152215231524

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04

  freeze написав:Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников.

Так об этом и речь.
Непонятно, почему именно корона стала основой хайпа.
Хотя, скорее понятно. Корона - это тот "иранский боинг", про который написали миллионы постов, и забыли на 2 день. Вот только корону продолжают хайпить.
На сбитом самолёте, или наводнении в каком-нибудь Катманду можно заработать 1 раз ("спасательная операция"). А на короне можно зарабатывать вечно :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6998 раз.
Подякували: 3169 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:21

Партия "вголос" тоже то ли победила корону, то ли записалась в "отрицальщики":

Зображення
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6998 раз.
Подякували: 3169 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 12:31

Продублирую сюда ещё свой пост из другой ветки о том, что некоторые государственные учреждения прощупывают почву на предмет записи в лагерь "корона-отрицальщиков":

  Вкладчик1234 написав:НБУ отменял плату за СЭП - как "антикоронавирусная мера".
Я так понимаю, раз плату возвращают (а возможно даже повышают) - потому что корону уже победили?

Аналогично Укрзализниця начала продавать 100% билетов поездах, без ограничений.

Победили, или записались в корона-отрицальщики?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11990
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6998 раз.
Подякували: 3169 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:25

  Вкладчик1234 написав:........
Победили, или записались в корона-отрицальщики?

Ни то, ни другое.
Просто "денег нет, но вы держитесь". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16795
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4491 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 13:42

Очень давно хотел написать о нашем карантине, но, с одной стороны, лень было много писать, а, с другой стороны, похоже, здесь это почти никому не надо и не интересно.
Недавно была статья на эту тему (https://focus.ua/opinion/opinions/458284-spiral_pandemii_pochemu_zhestkii_karantin_v_ukraine_ne_srabotal_na_polnuiu_silu).
Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16795
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4491 раз.
Подякували: 4169 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:57

  freeze написав:По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные.


Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.

Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?

А что там с госпитализациями? И с воспалением легких (всех видов)? Лето - это ведь самое популярное время для них, верно?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3269
З нами з: 14.03.06
Подякував: 202 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:38

  ЛАД написав:Очень давно хотел написать о нашем карантине, но, с одной стороны, лень было много писать, а, с другой стороны, похоже, здесь это почти никому не надо и не интересно.
Недавно была статья на эту тему (https://focus.ua/opinion/opinions/458284-spiral_pandemii_pochemu_zhestkii_karantin_v_ukraine_ne_srabotal_na_polnuiu_silu).
Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко.

Думали шмигалі зупинити корону шляхом задушення економіки,
ну що ж, зробили разом: і економіка в задусі, а по короні ми в лідерах.
Так сказати 2 зайці одним пострілом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20568
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1521152215231524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7060 1593984
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.