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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1521152215231524 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Суб 18 лип, 2020 12:04 freeze написав: Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников. Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников.

Так об этом и речь.

Непонятно, почему именно корона стала основой хайпа.

Хотя, скорее понятно. Корона - это тот "иранский боинг", про который написали миллионы постов, и забыли на 2 день. Вот только корону продолжают хайпить.

На сбитом самолёте, или наводнении в каком-нибудь Катманду можно заработать 1 раз ("спасательная операция"). А на короне можно зарабатывать вечно Так об этом и речь.Непонятно, почему именно корона стала основой хайпа.Хотя, скорее понятно. Корона - это тот "иранский боинг", про который написали миллионы постов, и забыли на 2 день. Вот только корону продолжают хайпить.На сбитом самолёте, или наводнении в каком-нибудь Катманду можно заработать 1 раз ("спасательная операция"). А на короне можно зарабатывать вечно Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11993 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6999 раз. Подякували: 3169 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 12:21



Партия "вголос" тоже то ли победила корону, то ли записалась в "отрицальщики": Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11993 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6999 раз. Подякували: 3169 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 12:31



Вкладчик1234 написав: НБУ отменял плату за СЭП - как "антикоронавирусная мера".

Я так понимаю, раз плату возвращают (а возможно даже повышают) - потому что корону уже победили?



Аналогично Укрзализниця начала продавать 100% билетов поездах, без ограничений.



Победили, или записались в корона-отрицальщики? НБУ отменял плату за СЭП - как "антикоронавирусная мера".Я так понимаю, раз плату возвращают (а возможно даже повышают) - потому что корону уже победили?Аналогично Укрзализниця начала продавать 100% билетов поездах, без ограничений.Победили, или записались в корона-отрицальщики? Продублирую сюда ещё свой пост из другой ветки о том, что некоторые государственные учреждения прощупывают почву на предмет записи в лагерь "корона-отрицальщиков": Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11993 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6999 раз. Подякували: 3169 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 13:25 Вкладчик1234 написав: ........

Победили, или записались в корона-отрицальщики? ........Победили, или записались в корона-отрицальщики?

Ни то, ни другое.

Просто "денег нет, но вы держитесь". Ни то, ни другое.Просто "денег нет, но вы держитесь". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4491 раз. Подякували: 4170 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 13:42

Недавно была статья на эту тему ( https://focus.ua/opinion/opinions/458284-spiral_pandemii_pochemu_zhestkii_karantin_v_ukraine_ne_srabotal_na_polnuiu_silu ).

Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко. Очень давно хотел написать о нашем карантине, но, с одной стороны, лень было много писать, а, с другой стороны, похоже, здесь это почти никому не надо и не интересно.Недавно была статья на эту тему ().Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16795 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4491 раз. Подякували: 4170 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 16:57 freeze написав: По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные. По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные.



Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.



Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?



А что там с госпитализациями? И с воспалением легких (всех видов)? Лето - это ведь самое популярное время для них, верно? Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?А что там с госпитализациями? И с воспалением легких (всех видов)? Лето - это ведь самое популярное время для них, верно? It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3271 З нами з: 14.03.06 Подякував: 202 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 17:38 ЛАД написав: Очень давно хотел написать о нашем карантине, но, с одной стороны, лень было много писать, а, с другой стороны, похоже, здесь это почти никому не надо и не интересно.

Недавно была статья на эту тему ( https://focus.ua/opinion/opinions/458284-spiral_pandemii_pochemu_zhestkii_karantin_v_ukraine_ne_srabotal_na_polnuiu_silu ).

Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко. Очень давно хотел написать о нашем карантине, но, с одной стороны, лень было много писать, а, с другой стороны, похоже, здесь это почти никому не надо и не интересно.Недавно была статья на эту тему ().Не всё там точно так, как я хотел написать, но достаточно близко.

Думали шмигалі зупинити корону шляхом задушення економіки,

ну що ж, зробили разом: і економіка в задусі, а по короні ми в лідерах.

Так сказати 2 зайці одним пострілом. Думали шмигалі зупинити корону шляхом задушення економіки,ну що ж, зробили разом: і економіка в задусі, а по короні ми в лідерах.Так сказати 2 зайці одним пострілом. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20569 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лип, 2020 19:53 Сегодня вернулась из Одессы, поездом Измаил-Киев, покупала билеты ещё больше месяца назад, нас было 4 человек, то есть на то время, мне пришлось покупать билеты в двух соседних купе. Представьте моё негодование, что пришлось всем ехать в разных купе, с чужими людьми, хотя изначально могла купить одно купе! Я коронавируса, как не боялась, так и не боюсь, просто то, что сделала Укрзалізниця - это, как по мне вообще подсудное дело. Спросили проводника, он только плечами жмёт (понятно, это ж не его решение). Говорит, вы не слышали, что вчера творилось... Правда у нас тоже были возмущения в вагоне, но от тех, кто покупал билеты раньше)))

Теперь скажу про Одессу, была там всего один день, до этого отдыхала под Коблево. Так вот, шок от увиденного - нет ни у кого масок, ну вот вообще, разве что единицы. На Дерибасовской вечером не протолкнуться, все без масок. Зашли в эспресо бар Тишина в масках, на нас как на идиотов посмотрели. Все заведения открыты после 23.00! В "Молодости" вообще дискотека была!!! Так вот к чему эта порнография, под названием карантин??? vetka Повідомлень: 6449 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1080 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1521152215231524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 17 лип, 2020 22:13