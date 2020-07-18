freeze написав:Если не ошибаюсь 15 украинцев погибло в сбитом иранском Боинге, этому были посвящены миллионы постов, заявлений, вплоть до Президента и тд. В тоже время в каком-нибудь городке у нас в день умирает 15 человек, и это никого не интересует, часто даже ближайших родственников.
Так об этом и речь. Непонятно, почему именно корона стала основой хайпа. Хотя, скорее понятно. Корона - это тот "иранский боинг", про который написали миллионы постов, и забыли на 2 день. Вот только корону продолжают хайпить. На сбитом самолёте, или наводнении в каком-нибудь Катманду можно заработать 1 раз ("спасательная операция"). А на короне можно зарабатывать вечно
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
freeze написав:По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные.
Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.
Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?
А что там с госпитализациями? И с воспалением легких (всех видов)? Лето - это ведь самое популярное время для них, верно?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Сегодня вернулась из Одессы, поездом Измаил-Киев, покупала билеты ещё больше месяца назад, нас было 4 человек, то есть на то время, мне пришлось покупать билеты в двух соседних купе. Представьте моё негодование, что пришлось всем ехать в разных купе, с чужими людьми, хотя изначально могла купить одно купе! Я коронавируса, как не боялась, так и не боюсь, просто то, что сделала Укрзалізниця - это, как по мне вообще подсудное дело. Спросили проводника, он только плечами жмёт (понятно, это ж не его решение). Говорит, вы не слышали, что вчера творилось... Правда у нас тоже были возмущения в вагоне, но от тех, кто покупал билеты раньше))) Теперь скажу про Одессу, была там всего один день, до этого отдыхала под Коблево. Так вот, шок от увиденного - нет ни у кого масок, ну вот вообще, разве что единицы. На Дерибасовской вечером не протолкнуться, все без масок. Зашли в эспресо бар Тишина в масках, на нас как на идиотов посмотрели. Все заведения открыты после 23.00! В "Молодости" вообще дискотека была!!! Так вот к чему эта порнография, под названием карантин???