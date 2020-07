Додано: Суб 18 лип, 2020 16:57

freeze написав: По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные. По Европе, просыпающиеся Испания и Франция наконец отодвинули Украину с нездорового пьедестала лидеров по новым случаям, как говорится вроде цифры у нас остались такие же, а ощущения от цифр разные.



Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.



Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?



А что там с госпитализациями? И с воспалением легких (всех видов)? Лето - это ведь самое популярное время для них, верно? Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?А что там с госпитализациями? И с воспалением легких (всех видов)? Лето - это ведь самое популярное время для них, верно?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California