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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:27

С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.

Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.

Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.

До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881320-pandemiya-pislya-posilennya-karantinu-v-izrayili-vidbulisya-antiuryadovi-zavorushennya
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 58 842
Нових - 731

Одужало - 30 879 (+354)
Загинуло - 1 485 (+8)
Підозри - 108 207 (+797)

Вінницька область — 2 299 (+28)
Волинська область — 3 251 (+32)
Дніпропетровська область — 1 207 (+24)
Донецька область — 792 (+1)
Житомирська область — 1 593 (+9)
Закарпатська область — 4 354 (+36)
Запорізька область — 669 (+4)
Івано-Франківська область — 3 464 (+79)
Кіровоградська область — 681 (+4)
м. Київ — 6 884 (+87)
Київська область — 3 271 (+42)
Львівська область — 8 000 (+109)
Луганська область — 106 (+1)
Миколаївська область — 513 (+3)
Одеська область — 2 532 (+40)
Полтавська область — 351 (+3)
Рівненська область — 5 082 (+67)
Сумська область — 370 (+15)
Тернопільська область — 2 430 (+36)
Харківська область — 3 014 (+43)
Херсонська область — 213 (+4)
Хмельницька область — 980 (+17)
Чернівецька область — 5 311 (+22)
Черкаська область — 833 (+15)
Чернігівська область — 642 (+10)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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