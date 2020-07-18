С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.
Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.
Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.
До какой даты вводятся все ограничения, не указано.
С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.
Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.
Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.
До какой даты вводятся все ограничения, не указано.
В МЕльбурне с следующей среды вводится обязательное ношение масок на улице. Без нее штраф 200 австр.баксов хотя с марта по июль никто никаких масок нигде не носил, только социальная дистанция.Прогулки кроме занятий спортом или походов в магазин запрещены.