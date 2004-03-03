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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1522152315241525

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:27

С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.

Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.

Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.

До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881320-pandemiya-pislya-posilennya-karantinu-v-izrayili-vidbulisya-antiuryadovi-zavorushennya
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 09:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 58 842
Нових - 731

Одужало - 30 879 (+354)
Загинуло - 1 485 (+8)
Підозри - 108 207 (+797)

Вінницька область — 2 299 (+28)
Волинська область — 3 251 (+32)
Дніпропетровська область — 1 207 (+24)
Донецька область — 792 (+1)
Житомирська область — 1 593 (+9)
Закарпатська область — 4 354 (+36)
Запорізька область — 669 (+4)
Івано-Франківська область — 3 464 (+79)
Кіровоградська область — 681 (+4)
м. Київ — 6 884 (+87)
Київська область — 3 271 (+42)
Львівська область — 8 000 (+109)
Луганська область — 106 (+1)
Миколаївська область — 513 (+3)
Одеська область — 2 532 (+40)
Полтавська область — 351 (+3)
Рівненська область — 5 082 (+67)
Сумська область — 370 (+15)
Тернопільська область — 2 430 (+36)
Харківська область — 3 014 (+43)
Херсонська область — 213 (+4)
Хмельницька область — 980 (+17)
Чернівецька область — 5 311 (+22)
Черкаська область — 833 (+15)
Чернігівська область — 642 (+10)
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 11:26

  ЛАД написав:
С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.

Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.

Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.

До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881320-pandemiya-pislya-posilennya-karantinu-v-izrayili-vidbulisya-antiuryadovi-zavorushennya


В МЕльбурне с следующей среды вводится обязательное ношение масок на улице. Без нее штраф 200 австр.баксов хотя с марта по июль никто никаких масок нигде не носил, только социальная дистанция.Прогулки кроме занятий спортом или походов в магазин запрещены.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:55

Фаучи снова озвучивает позиции вразнобой с официальными заявлениями Белого Дома.

В частности, говорит, что претенденты на вакцину, которых впоследствие еще будет согласовывать FDA для массового применения, станут известны лишь к началу зимы.

Т.е., согласно Фаучио, массовой иммунизации в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 речи не идет. Трамп же рассказывает о том, что исследования будут завершены ранней осенью, а вакцинация населения будет запущена до начала зимы.

Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей? :roll:

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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:09

Количество активных случаев коронавируса в Чехии возросло до 4764, что превышает предыдущий максимум в 4737 случаев, который был зафиксирован в апреле. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
.....

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881353-u-chekhiyi-noviy-pik-aktivnikh-vipadkiv-koronavirusu-na-tli-lokalnikh-spalakhiv
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:12

К вопросу о ковидной статистике, который здесь неоднократно обсуждался:
Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19 после того, как исследователи обнаружили статистические недостатки в подсчетах. Обнародование данных о смертности приостановлено до решения этой проблемы, сообщило правительство страны в субботу, передает УНН со ссылкой на DW.
....

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881352-britaniya-perestane-publikuvati-schodennu-statistiku-smertey-vid-covid-19
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 лип, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:13

  adeges написав:Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.

Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?

А что там с госпитализациями?


По количеству госпитализированных коронавирусников:
среднее количество человек за сутки на каждой неделе

1.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки
5.04 - 12.04 - 81
13.04 - 19.04 - 108
20.04 - 26.04 - 108
27.04 - 3.05 - 116
4.04 - 10.05 - 182
11.05 - 17.05 - 147
18.05 - 24.05 - 108
25.05 - 31.05 - 103
1.06 - 7.06 - 118
8.06 - 14.06 - 118
15.06 - 21.06 - 165
22.06 - 28.06 - 197
29.06 - 5.07 - 199
6.07 - 12.07 - 185
13.07-19.07 - 184


Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:

март - 20
апрель - 103
май - 132
июнь - 151
июль(пока первые 19 дней) - 190
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:17

Ну и Трамп тоже спекся:
Президент США Дональд Трамп намерен заменить очные предвыборные митинги на телеконференции со своими сторонниками до завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщила телекомпания CNN, информирует УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881325-pandemiya-ta-vibori-u-ssha-tramp-virishiv-timchasovo-zaminiti-mitingi-na-telekonferentsiyi-z-prikhilnikami
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