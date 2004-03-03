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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1522152315241525 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Нед 19 лип, 2020 09:27 С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.



Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.



Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.



До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881320-pandemiya-pislya-posilennya-karantinu-v-izrayili-vidbulisya-antiuryadovi-zavorushennya Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4171 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 09:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире Статистика COVID-19 у регіонах



Всього випадків - 58 842

Нових - 731



Одужало - 30 879 (+354)

Загинуло - 1 485 (+8)

Підозри - 108 207 (+797)



Вінницька область — 2 299 (+28)

Волинська область — 3 251 (+32)

Дніпропетровська область — 1 207 (+24)

Донецька область — 792 (+1)

Житомирська область — 1 593 (+9)

Закарпатська область — 4 354 (+36)

Запорізька область — 669 (+4)

Івано-Франківська область — 3 464 (+79)

Кіровоградська область — 681 (+4)

м. Київ — 6 884 (+87)

Київська область — 3 271 (+42)

Львівська область — 8 000 (+109)

Луганська область — 106 (+1)

Миколаївська область — 513 (+3)

Одеська область — 2 532 (+40)

Полтавська область — 351 (+3)

Рівненська область — 5 082 (+67)

Сумська область — 370 (+15)

Тернопільська область — 2 430 (+36)

Харківська область — 3 014 (+43)

Херсонська область — 213 (+4)

Хмельницька область — 980 (+17)

Чернівецька область — 5 311 (+22)

Черкаська область — 833 (+15)

Чернігівська область — 642 (+10)

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6322 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 772 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 11:26 ЛАД написав: С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.



Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.



Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.



До какой даты вводятся все ограничения, не указано.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881320-pandemiya-pislya-posilennya-karantinu-v-izrayili-vidbulisya-antiuryadovi-zavorushennya



В МЕльбурне с следующей среды вводится обязательное ношение масок на улице. Без нее штраф 200 австр.баксов хотя с марта по июль никто никаких масок нигде не носил, только социальная дистанция.Прогулки кроме занятий спортом или походов в магазин запрещены. В МЕльбурне с следующей среды вводится обязательное ношение масок на улице. Без нее штраф 200 австр.баксов хотя с марта по июль никто никаких масок нигде не носил, только социальная дистанция.Прогулки кроме занятий спортом или походов в магазин запрещены. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3872 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 12:55



В частности, говорит, что претенденты на вакцину, которых впоследствие еще будет согласовывать FDA для массового применения, станут известны лишь к началу зимы.



Т.е., согласно Фаучио, массовой иммунизации в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 речи не идет. Трамп же рассказывает о том, что исследования будут завершены ранней осенью, а вакцинация населения будет запущена до начала зимы.



Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?



Фаучи снова озвучивает позиции вразнобой с официальными заявлениями Белого Дома.В частности, говорит, чтона вакцину, которых впоследствие еще будет согласовывать FDA для массового применения, станут известны лишь к началу зимы.Т.е., согласно Фаучио, массовой иммунизации в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 речи не идет. Трамп же рассказывает о том, что исследования будут завершены ранней осенью, а вакцинация населения будет запущена до начала зимы.Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей? zРадио

Повідомлень: 6691 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1154 раз. Подякували: 2628 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 13:09 Количество активных случаев коронавируса в Чехии возросло до 4764, что превышает предыдущий максимум в 4737 случаев, который был зафиксирован в апреле. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

.....

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881353-u-chekhiyi-noviy-pik-aktivnikh-vipadkiv-koronavirusu-na-tli-lokalnikh-spalakhiv Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4171 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 13:12

Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19 после того, как исследователи обнаружили статистические недостатки в подсчетах. Обнародование данных о смертности приостановлено до решения этой проблемы, сообщило правительство страны в субботу, передает УНН со ссылкой на DW.

....

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881352-britaniya-perestane-publikuvati-schodennu-statistiku-smertey-vid-covid-19 К вопросу о ковидной статистике, который здесь неоднократно обсуждался: Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 лип, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4171 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 13:13 adeges написав: Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.



Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?



А что там с госпитализациями? Какой-то сюррил. У нас стабильно 800 случаев, что фактически обозначает коэффициент передачи 1. При этом он должен быть выше. На основе всей мировой статистики.Когда что-то противоречит здравому смыслу, то там где-то должна быть зарыта собака. Ну или хотя бы кот... Где?А что там с госпитализациями?



По количеству госпитализированных коронавирусников:

среднее количество человек за сутки на каждой неделе



1.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки

5.04 - 12.04 - 81

13.04 - 19.04 - 108

20.04 - 26.04 - 108

27.04 - 3.05 - 116

4.04 - 10.05 - 182

11.05 - 17.05 - 147

18.05 - 24.05 - 108

25.05 - 31.05 - 103

1.06 - 7.06 - 118

8.06 - 14.06 - 118

15.06 - 21.06 - 165

22.06 - 28.06 - 197

29.06 - 5.07 - 199

6.07 - 12.07 - 185

13.07-19.07 - 184





Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:



март - 20

апрель - 103

май - 132

июнь - 151

июль(пока первые 19 дней) - 190 По количеству госпитализированных коронавирусников:среднее количество человек за сутки на каждой неделе1.03-3.04 - в среднем 20 человек в сутки5.04 - 12.04 - 8113.04 - 19.04 - 10820.04 - 26.04 - 10827.04 - 3.05 - 1164.04 - 10.05 - 18211.05 - 17.05 - 14718.05 - 24.05 - 10825.05 - 31.05 - 1031.06 - 7.06 - 1188.06 - 14.06 - 11815.06 - 21.06 - 16522.06 - 28.06 - 19729.06 - 5.07 - 1996.07 - 12.07 - 18513.07-19.07 - 184Справочно по месяцам - госпитализация в среднем за сутки:март - 20апрель - 103май - 132июнь - 151июль(пока первые 19 дней) - 190 freeze 4 Повідомлень: 17657 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4308 раз. Подякували: 6960 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 13:17

Президент США Дональд Трамп намерен заменить очные предвыборные митинги на телеконференции со своими сторонниками до завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщила телекомпания CNN, информирует УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881325-pandemiya-ta-vibori-u-ssha-tramp-virishiv-timchasovo-zaminiti-mitingi-na-telekonferentsiyi-z-prikhilnikami Ну и Трамп тоже спекся: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16799 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4171 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1522152315241525 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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