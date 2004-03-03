С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.
Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.
Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.
До какой даты вводятся все ограничения, не указано.
С 17 июля Израиль, согласно постановлению правительства государства, закрывает спортивные залы и ограничивает работу ресторанов и закусочных в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сказано в распоряжении правительства страны. Заведения общепита будут работать только на вынос, а спортзалы будут открыты только для профессиональных спортсменов.
Кроме того, запрещаются собрания с участием больше десяти человек внутри помещений и больше 20 человек — на открытом воздухе.
Дополнительные ограничения вводятся на выходные дни (вступили в силу также с вечера 17 июля): закрываются все непродуктовые магазины и большие торговые центры; посещение пляжей запрещается. Также на выходные закрываются салоны красоты и парикмахерские, музеи, выставочные залы, бассейны.
До какой даты вводятся все ограничения, не указано.
В МЕльбурне с следующей среды вводится обязательное ношение масок на улице. Без нее штраф 200 австр.баксов хотя с марта по июль никто никаких масок нигде не носил, только социальная дистанция.Прогулки кроме занятий спортом или походов в магазин запрещены.
Фаучи снова озвучивает позиции вразнобой с официальными заявлениями Белого Дома.
В частности, говорит, что претенденты на вакцину, которых впоследствие еще будет согласовывать FDA для массового применения, станут известны лишь к началу зимы.
Т.е., согласно Фаучио, массовой иммунизации в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 речи не идет. Трамп же рассказывает о том, что исследования будут завершены ранней осенью, а вакцинация населения будет запущена до начала зимы.
Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?
Количество активных случаев коронавируса в Чехии возросло до 4764, что превышает предыдущий максимум в 4737 случаев, который был зафиксирован в апреле. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters. .....
К вопросу о ковидной статистике, который здесь неоднократно обсуждался:
Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию числа умерших от коронавирусной болезни COVID-19 после того, как исследователи обнаружили статистические недостатки в подсчетах. Обнародование данных о смертности приостановлено до решения этой проблемы, сообщило правительство страны в субботу, передает УНН со ссылкой на DW. ....