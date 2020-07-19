Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1523152415251526 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Нед 19 лип, 2020 17:27

Тут часто писали о том, что нет примеров из реальной жизни среди знакомых. Не было и у меня, поэтому ничего не писал.

Уже появились.

У приятелей дочки переболела мать (слава богу, выздоровела). По их рассказам лечение обошлось примерно в 3000 в день. Уже больше недели как выписалась, но пока дома часто с кислородной маской.



Сейчас болеет сват (69лет), уже 3 дня лежит в инфекционке с кислородной маской. Колют 2 антибиотика широкого спектра действия. Пока всё бесплатно.

История интересная.

Пару дней была температура 38+. Вызвал скорую. "На фиг, на фиг! Обращайтесь к семейному врачу".

Договора у него нет. Позвонил врачу (не знаю, бывшему участковому или просто знакомому).

- Давайте подготовьте бумаги, приеду на приём и подпишу.

- На фиг, на фиг! Принимайте то-то и то-то (антибиотики и от температуры), а там видно будет.

Попринимал, температуру сбил до 37 с небольшим +, но чувствует себя хреноватенько.

Сын был на Азове с приятелем-врачом. Тот позвонил в больницу, в которой работает, договорился, чтобы сделали рентген. Результат - двухсторонняя пневмония, лёгких почти нет. Как-то там уж в телефонном режиме выписали направление в больницу. В первый день (среда) положили, сделали тест - положительный, ночью перевели в другое отделение. (Там порядок - с подозрением кладут в одно отделение, с подтверждённым ковидом лежат в другом).

Хорошо, нашелся друг-врач.



У дочки подруга (примерно 40 лет) в Казахстане. Переболела вся семья - она с мужем, дети, мать. Прошло уже около месяца, жалуется до сих пор, когда поработает, слабость, нужно присесть/прилечь отдохнуть. И, кстати, мать 60+ перенесла легче всех.



Так что те, кто писал, что нет переболевших знакомых, подождите, будут. Да, ещё к вопросу о флешмобе.Тут часто писали о том, что нет примеров из реальной жизни среди знакомых. Не было и у меня, поэтому ничего не писал.Уже появились.У приятелей дочки переболела мать (слава богу, выздоровела). По их рассказам лечение обошлось примерно в 3000 в день. Уже больше недели как выписалась, но пока дома часто с кислородной маской.Сейчас болеет сват (69лет), уже 3 дня лежит в инфекционке с кислородной маской. Колют 2 антибиотика широкого спектра действия. Пока всё бесплатно.История интересная.Пару дней была температура 38+. Вызвал скорую. "На фиг, на фиг! Обращайтесь к семейному врачу".Договора у него нет. Позвонил врачу (не знаю, бывшему участковому или просто знакомому).- Давайте подготовьте бумаги, приеду на приём и подпишу.- На фиг, на фиг! Принимайте то-то и то-то (антибиотики и от температуры), а там видно будет.Попринимал, температуру сбил до 37 с небольшим +, но чувствует себя хреноватенько.Сын был на Азове с приятелем-врачом. Тот позвонил в больницу, в которой работает, договорился, чтобы сделали рентген. Результат - двухсторонняя пневмония, лёгких почти нет. Как-то там уж в телефонном режиме выписали направление в больницу. В первый день (среда) положили, сделали тест - положительный, ночью перевели в другое отделение. (Там порядок - с подозрением кладут в одно отделение, с подтверждённым ковидом лежат в другом).Хорошо, нашелся друг-врач.У дочки подруга (примерно 40 лет) в Казахстане. Переболела вся семья - она с мужем, дети, мать. Прошло уже около месяца, жалуется до сих пор, когда поработает, слабость, нужно присесть/прилечь отдохнуть. И, кстати, мать 60+ перенесла легче всех.Так что те, кто писал, что нет переболевших знакомых, подождите, будут. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16802 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4172 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 17:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей? Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?



И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает. И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает. Кучинелли

Повідомлень: 288 З нами з: 30.11.17 Подякував: 80 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 17:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: лечение обошлось примерно в 3000 в день.



Пока всё бесплатно. лечение обошлось примерно в 3000 в день.Пока всё бесплатно.



Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид. Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид. Кучинелли

Повідомлень: 288 З нами з: 30.11.17 Подякував: 80 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 17:57 Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила на пресс-конференции, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 100 случаев заболевания - наибольшее количество с момента начала пандемии в конце января.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1881365-gonkong-bye-rekord-po-covid-19-vlada-posilyuye-obmezhennya



P.s. У меня сегодня бенефис? P.s. У меня сегодня бенефис? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16802 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4492 раз. Подякували: 4172 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 18:00 Кучинелли написав: ЛАД написав: лечение обошлось примерно в 3000 в день.



Пока всё бесплатно. лечение обошлось примерно в 3000 в день.Пока всё бесплатно.



Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид. Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид.



я так понял живых случаев когда лечение больных ковидом финансировалось из фонда ковида в Украине очень и очень мало. Наверное все зависит от местного медицинского начальства: если нормальные - то деньги доходят до пациента, если не очень - то "теряются" по дороге.



65 млрд выделили, 30 с лишним пошли на дороги , остальные - чуть-чуть на халаты, чуть-чуть на швл, чуть-чуть на антисептики и маски, чуть на лечение и естественно "кое-куда" еще.

На днях было сообщение, что деньги в фонде заканчиваются. я так понял живых случаев когда лечение больных ковидом финансировалось из фонда ковида в Украине очень и очень мало. Наверное все зависит от местного медицинского начальства: если нормальные - то деньги доходят до пациента, если не очень - то "теряются" по дороге.65 млрд выделили, 30 с лишним пошли на дороги, остальные - чуть-чуть на халаты, чуть-чуть на швл, чуть-чуть на антисептики и маски, чуть на лечение и естественно "кое-куда"еще.На днях было сообщение, что деньги в фонде заканчиваются. Alex2007 1

Повідомлень: 2327 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1063 раз. Подякували: 931 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 18:06 Кучинелли написав: zРадио написав: Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей? Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?



И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает. И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает.



Пока что накачка рынка деньгами даже потребительскую инфляцию, прибитую к полу, приподнять никак не может - так хреново все со спросом (вследствие низкой занятости и падения доходов). Зато фондовый пузырь раздувает все больше и больше. Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.



Что касается реальной экономики - со следующего года будем потихоньку восстанавливаться. V-образный подъем будет ровно 1 квартал - Q3 2020. И то - чисто на беспрецедентно низкой базе Q2. Быстрое восстановление отыграет максимум половину быстрого падения. Вторую половину будем "отрабатывать" следующие 2-3 года. В Q4 2020 не исключаю еще одного проседания, но не такого сильного, как в Q2... Якось так) Пока что накачка рынка деньгами даже потребительскую инфляцию, прибитую к полу, приподнять никак не может - так хреново все со спросом (вследствие низкой занятости и падения доходов). Зато фондовый пузырь раздувает все больше и больше. Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.Что касается реальной экономики - со следующего года будем потихоньку восстанавливаться. V-образный подъем будет ровно 1 квартал - Q3 2020. И то - чисто на беспрецедентно низкой базе Q2. Быстрое восстановление отыграет максимум половину быстрого падения. Вторую половину будем "отрабатывать" следующие 2-3 года. В Q4 2020 не исключаю еще одного проседания, но не такого сильного, как в Q2... Якось так) zРадио

Повідомлень: 6700 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1155 раз. Подякували: 2629 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1523152415251526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 705 , 706 , 707

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7060 1594611

ЛОБ П'ят 17 лип, 2020 22:13