Да, ещё к вопросу о флешмобе. Тут часто писали о том, что нет примеров из реальной жизни среди знакомых. Не было и у меня, поэтому ничего не писал. Уже появились. У приятелей дочки переболела мать (слава богу, выздоровела). По их рассказам лечение обошлось примерно в 3000 в день. Уже больше недели как выписалась, но пока дома часто с кислородной маской.
Сейчас болеет сват (69лет), уже 3 дня лежит в инфекционке с кислородной маской. Колют 2 антибиотика широкого спектра действия. Пока всё бесплатно. История интересная. Пару дней была температура 38+. Вызвал скорую. "На фиг, на фиг! Обращайтесь к семейному врачу". Договора у него нет. Позвонил врачу (не знаю, бывшему участковому или просто знакомому). - Давайте подготовьте бумаги, приеду на приём и подпишу. - На фиг, на фиг! Принимайте то-то и то-то (антибиотики и от температуры), а там видно будет. Попринимал, температуру сбил до 37 с небольшим +, но чувствует себя хреноватенько. Сын был на Азове с приятелем-врачом. Тот позвонил в больницу, в которой работает, договорился, чтобы сделали рентген. Результат - двухсторонняя пневмония, лёгких почти нет. Как-то там уж в телефонном режиме выписали направление в больницу. В первый день (среда) положили, сделали тест - положительный, ночью перевели в другое отделение. (Там порядок - с подозрением кладут в одно отделение, с подтверждённым ковидом лежат в другом). Хорошо, нашелся друг-врач.
У дочки подруга (примерно 40 лет) в Казахстане. Переболела вся семья - она с мужем, дети, мать. Прошло уже около месяца, жалуется до сих пор, когда поработает, слабость, нужно присесть/прилечь отдохнуть. И, кстати, мать 60+ перенесла легче всех.
Так что те, кто писал, что нет переболевших знакомых, подождите, будут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?
И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает.
Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила на пресс-конференции, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 100 случаев заболевания - наибольшее количество с момента начала пандемии в конце января.
ЛАД написав:лечение обошлось примерно в 3000 в день.
Пока всё бесплатно.
Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид.
я так понял живых случаев когда лечение больных ковидом финансировалось из фонда ковида в Украине очень и очень мало. Наверное все зависит от местного медицинского начальства: если нормальные - то деньги доходят до пациента, если не очень - то "теряются" по дороге.
65 млрд выделили, 30 с лишним пошли на дороги , остальные - чуть-чуть на халаты, чуть-чуть на швл, чуть-чуть на антисептики и маски, чуть на лечение и естественно "кое-куда" еще. На днях было сообщение, что деньги в фонде заканчиваются.
zРадио написав:Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?
И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает.
Пока что накачка рынка деньгами даже потребительскую инфляцию, прибитую к полу, приподнять никак не может - так хреново все со спросом (вследствие низкой занятости и падения доходов). Зато фондовый пузырь раздувает все больше и больше. Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.
Что касается реальной экономики - со следующего года будем потихоньку восстанавливаться. V-образный подъем будет ровно 1 квартал - Q3 2020. И то - чисто на беспрецедентно низкой базе Q2. Быстрое восстановление отыграет максимум половину быстрого падения. Вторую половину будем "отрабатывать" следующие 2-3 года. В Q4 2020 не исключаю еще одного проседания, но не такого сильного, как в Q2... Якось так)