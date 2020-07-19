Додано: Нед 19 лип, 2020 19:40

Кучинелли написав: zРадио написав: Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем. Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.



Конечно соглашусь.И в целом сценарий очень вероятен.Но меня интересует, как следующая коррекция повлияет на другие рынки, которые смотрят на фонду как на маяк.Ну и чтобы не оффтопить, может же случиться вариант, что вакцины одобренной нет , а жертвы всё больше есть, так там и третье дно нарисуется. Конечно соглашусь.И в целом сценарий очень вероятен.Но меня интересует, как следующая коррекция повлияет на другие рынки, которые смотрят на фонду как на маяк.Ну и чтобы не оффтопить, может же случиться вариант, что вакцины одобренной нет , а жертвы всё больше есть, так там и третье дно нарисуется.

Да, чтобы не оффтопить продолжу чисто в контексте вакцины)))Фаучи сказал, что фармацевты будут производить огромные партии еще не согласованных кандидатов в вакцины на свой страх и риск, чтобы в случае их согласования завалить рынок мега-дорогой шнягой в огромных объемах.Удельные косты производства, предполагаю, там ничтожны, а основные траты итак будут понесены в рамках R&D и clinical trials. Но другой вопрос - проаппрувленные компании то взлетят, а что с реджектнутыми - косты понесены, а доходов не будет...Помню, лет 6 назад Pfizer после неудачных испытаний кандидата в препараты с инвестиционными костами 2 млрд долларов, улетел на бирже вниз на 40 млрд.Хотя тут есть еще другой вариант - завернуть вакцины на позднем этапе FDA может только из-за побочки, а не из-за их неэффективности (неэффективные отсеваются уже сейчас, на 1-м этапе испытаний). И вот она альтернатива - есть сотни миллионов доз эффективных вакцин с некоторой побочкой, которые нельзя применять на "золотом миллиарде", но ведь есть и куча "укропапуасий", которые в принципе не производят вакцин и в любом сценарии будут их импортерамиНадеюсь, намек понят)Вот уж будет раздолье антипрививочникам в этом случаеХотя, как по мне, лучше эффективная вакцина с некоторым количеством побочек, чем еще год-два находится в блэк-листе развитых стран мира, и упражняться в форматах карантинов и мобилизации ресурсов системы здравоохранения...Что до сценария, когда все кандидаты в вакцины провалят 3-й финальный этап испытаний - да, возможно, и такое. Тогда рынкам будет плоховастенько. Но политики могут взвесить риски и принять "харизматичное" решение прививать, несмотря на побочки... особенно, если будет вторая волна (а зима - это как раз раздолье для распространения инфекций, плюс для кардио-васкулярных больных сезон самого высокого риска)