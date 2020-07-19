Да, ещё к вопросу о флешмобе. Тут часто писали о том, что нет примеров из реальной жизни среди знакомых. Не было и у меня, поэтому ничего не писал. Уже появились. У приятелей дочки переболела мать (слава богу, выздоровела). По их рассказам лечение обошлось примерно в 3000 в день. Уже больше недели как выписалась, но пока дома часто с кислородной маской.
Сейчас болеет сват (69лет), уже 3 дня лежит в инфекционке с кислородной маской. Колют 2 антибиотика широкого спектра действия. Пока всё бесплатно. История интересная. Пару дней была температура 38+. Вызвал скорую. "На фиг, на фиг! Обращайтесь к семейному врачу". Договора у него нет. Позвонил врачу (не знаю, бывшему участковому или просто знакомому). - Давайте подготовьте бумаги, приеду на приём и подпишу. - На фиг, на фиг! Принимайте то-то и то-то (антибиотики и от температуры), а там видно будет. Попринимал, температуру сбил до 37 с небольшим +, но чувствует себя хреноватенько. Сын был на Азове с приятелем-врачом. Тот позвонил в больницу, в которой работает, договорился, чтобы сделали рентген. Результат - двухсторонняя пневмония, лёгких почти нет. Как-то там уж в телефонном режиме выписали направление в больницу. В первый день (среда) положили, сделали тест - положительный, ночью перевели в другое отделение. (Там порядок - с подозрением кладут в одно отделение, с подтверждённым ковидом лежат в другом). Хорошо, нашелся друг-врач.
У дочки подруга (примерно 40 лет) в Казахстане. Переболела вся семья - она с мужем, дети, мать. Прошло уже около месяца, жалуется до сих пор, когда поработает, слабость, нужно присесть/прилечь отдохнуть. И, кстати, мать 60+ перенесла легче всех.
Так что те, кто писал, что нет переболевших знакомых, подождите, будут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?
И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает.
Глава администрации Гонконга Керри Лам заявила на пресс-конференции, что за последние 24 часа было зарегистрировано более 100 случаев заболевания - наибольшее количество с момента начала пандемии в конце января.
ЛАД написав:лечение обошлось примерно в 3000 в день.
Пока всё бесплатно.
Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид.
я так понял живых случаев когда лечение больных ковидом финансировалось из фонда ковида в Украине очень и очень мало. Наверное все зависит от местного медицинского начальства: если нормальные - то деньги доходят до пациента, если не очень - то "теряются" по дороге.
65 млрд выделили, 30 с лишним пошли на дороги , остальные - чуть-чуть на халаты, чуть-чуть на швл, чуть-чуть на антисептики и маски, чуть на лечение и естественно "кое-куда" еще. На днях было сообщение, что деньги в фонде заканчиваются.
zРадио написав:Новостной фон при этом засран ежедневными перемогами о скором приближении создания вакцин и их высокой эффективности... Финансовые рынки реагируют соответственно - bullrun. Загон оленей?
И это всего то от вбросов.Конечно причина ещё и в других факторах, особенно денежной накачке.А представь, что будет, когда официально объявят о вакцинации.Рынки заранее посчитают это как восстановление всех потерь, поэтому есть разные варианты развития событий.И твой вариант стагнации на следующий год может не оправдаться, хотя я с ним не спорю и допускаю вполне, ведь будущего никто не знает.
Пока что накачка рынка деньгами даже потребительскую инфляцию, прибитую к полу, приподнять никак не может - так хреново все со спросом (вследствие низкой занятости и падения доходов). Зато фондовый пузырь раздувает все больше и больше. Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.
Что касается реальной экономики - со следующего года будем потихоньку восстанавливаться. V-образный подъем будет ровно 1 квартал - Q3 2020. И то - чисто на беспрецедентно низкой базе Q2. Быстрое восстановление отыграет максимум половину быстрого падения. Вторую половину будем "отрабатывать" следующие 2-3 года. В Q4 2020 не исключаю еще одного проседания, но не такого сильного, как в Q2... Якось так)
ЛАД написав:лечение обошлось примерно в 3000 в день.
Пока всё бесплатно.
Может кто то знает от чего и кого зависит расход.Ну , например, человек попал в больницу и денег нет, что тогда.Ну и как вообще заявлено. раньше встречал о как бы бесплатности от ковид.
На вопрос, можно сказать, что лечение COVID-19 в Украине является бесплатным, Степанов ответил: "Все лечение, которое происходит в условиях стационара, когда используются различные лекарственные средства, у нас это предусмотрено в государстве, оно все является бесплатным".
zРадио написав:Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.
Конечно соглашусь.И в целом сценарий очень вероятен.Но меня интересует, как следующая коррекция повлияет на другие рынки, которые смотрят на фонду как на маяк.Ну и чтобы не оффтопить, может же случиться вариант, что вакцины одобренной нет , а жертвы всё больше есть, так там и третье дно нарисуется.
zРадио написав:Еще одна коррекция там неизбежна, думаю, ты со мной согласишься. И жду я ее скорее в этом году, чем в следующем.
Конечно соглашусь.И в целом сценарий очень вероятен.Но меня интересует, как следующая коррекция повлияет на другие рынки, которые смотрят на фонду как на маяк.Ну и чтобы не оффтопить, может же случиться вариант, что вакцины одобренной нет , а жертвы всё больше есть, так там и третье дно нарисуется.
Да, чтобы не оффтопить продолжу чисто в контексте вакцины)))
Фаучи сказал, что фармацевты будут производить огромные партии еще не согласованных кандидатов в вакцины на свой страх и риск, чтобы в случае их согласования завалить рынок мега-дорогой шнягой в огромных объемах.
Удельные косты производства, предполагаю, там ничтожны, а основные траты итак будут понесены в рамках R&D и clinical trials. Но другой вопрос - проаппрувленные компании то взлетят, а что с реджектнутыми - косты понесены, а доходов не будет...
Помню, лет 6 назад Pfizer после неудачных испытаний кандидата в препараты с инвестиционными костами 2 млрд долларов, улетел на бирже вниз на 40 млрд.
Хотя тут есть еще другой вариант - завернуть вакцины на позднем этапе FDA может только из-за побочки, а не из-за их неэффективности (неэффективные отсеваются уже сейчас, на 1-м этапе испытаний). И вот она альтернатива - есть сотни миллионов доз эффективных вакцин с некоторой побочкой, которые нельзя применять на "золотом миллиарде", но ведь есть и куча "укропапуасий", которые в принципе не производят вакцин и в любом сценарии будут их импортерами Надеюсь, намек понят)
Вот уж будет раздолье антипрививочникам в этом случае Хотя, как по мне, лучше эффективная вакцина с некоторым количеством побочек, чем еще год-два находится в блэк-листе развитых стран мира, и упражняться в форматах карантинов и мобилизации ресурсов системы здравоохранения...
Что до сценария, когда все кандидаты в вакцины провалят 3-й финальный этап испытаний - да, возможно, и такое. Тогда рынкам будет плоховастенько. Но политики могут взвесить риски и принять "харизматичное" решение прививать, несмотря на побочки... особенно, если будет вторая волна (а зима - это как раз раздолье для распространения инфекций, плюс для кардио-васкулярных больных сезон самого высокого риска)
zРадио написав:Хотя, как по мне, лучше эффективная вакцина с некоторым количеством побочек,
Эти вакцины не дают никаких побочек, уже десятки разных их разработок на самых разных этапах, и нигде никаких побочек, ни у кого. Белковский пишет, что в России уже прививают руководство, и по его сведениям, Путин точно привился. Пишут, что более массовая вакцинация в России начнется в середине августа, единственно пока вакцина не будет продаваться в аптеках, а только по медцентрам. Это по их разработке, которая в институте Гамалеи. А оксфордская вакцина, которую они якобы украли, будет выпускаться осенью, строится линия на британские инвестиции.