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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1525152615271528>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:24

  freeze написав:
  zРадио написав:Хотя, как по мне, лучше эффективная вакцина с некоторым количеством побочек,


Эти вакцины не дают никаких побочек, уже десятки разных их разработок на самых разных этапах, и нигде никаких побочек, ни у кого. Белковский пишет, что в России уже прививают руководство, и по его сведениям, Путин точно привился. Пишут, что более массовая вакцинация в России начнется в середине августа, единственно пока вакцина не будет продаваться в аптеках, а только по медцентрам.
Это по их разработке, которая в институте Гамалеи. А оксфордская вакцина, которую они якобы украли, будет выпускаться осенью, строится линия на британские инвестиции.


Не верю буквально ничему из перечисленного, сорян. Белковский - такой себе источник, "трепло медийное обычное". Из публичных сведений самих же фармацевтов - дальше начала 2-го этапа испытаний никто на сегодня не добрался.

Побочка вакцины - это совершенно другое по сравнению с побочкой специфически-направленного лекарства! Тут не когорта больных определенной патологией, тут вся популяция, в которой, помимо здоровых, огромное количество групп с разными хроническими заболеваниями, с ятрогенными эффектами, с дефектами иммунитета (системными аутоиммунными заболеваниями), и т.д.

Там хреновая туча всего, что необходимо проверить. На данный момент же проверили лишь краткосрочные последствия у абсолютно здоровых молодых добровольцев. Еще бы там нашли какие-то побочки :D

Но это вообще ничего не говорит о дальнейшем успехе. Возьмите даже испытания препаратов лечения - хлорохины на маленьких выборках тоже сперва показали якобы позитивные результаты, а впоследствие были обнаружены грубые ошибки их систематизации и достоверное ухудшение прогноза при их приеме
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 лип, 2020 20:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:26

  freeze написав:
  zРадио написав:Хотя, как по мне, лучше эффективная вакцина с некоторым количеством побочек,


Эти вакцины не дают никаких побочек, уже десятки разных их разработок на самых разных этапах, и нигде никаких побочек, ни у кого. Белковский пишет, что в России уже прививают руководство, и по его сведениям, Путин точно привился. Пишут, что более массовая вакцинация в России начнется в середине августа, единственно пока вакцина не будет продаваться в аптеках, а только по медцентрам.
Это по их разработке, которая в институте Гамалеи. А оксфордская вакцина, которую они якобы украли, будет выпускаться осенью, строится линия на британские инвестиции.


Спасибо за положительную инфу, а то, когда ты пишешь об антирекордах , грустно становится.Надеюсь. что и мир и мы выйдем из этой ситуации как можно скорее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Не верю буквально ничему из перечисленного, сорян.

Имеешь полное право.На тек момент действительно нет однозначно положительной информации.Но нужно признать. что дело движется и с хорошей скоростью.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Сегодня вернулась из Одессы, поездом Измаил-Киев, покупала билеты ещё больше месяца назад, нас было 4 человек, то есть на то время, мне пришлось покупать билеты в двух соседних купе. Представьте моё негодование, что пришлось всем ехать в разных купе, с чужими людьми, хотя изначально могла купить одно купе!


Ой, вы знаете, круче вас есть тут манипулятор - игнеус.Он более искуссно подтасовывает.Честно. я с вами очень согласен, что недокарантин в Украине бесит всех. и тех кто верит и тех кто не верит в опасность вируса.В этом плане не буду мешать вам не верить и дальше.Но насчёт вашего примера не смешите ни меня ни других.Вы купили билеты заранее по два в соседних купе.Из этого следует, что у вас было 4 нижних места.Обменяться местами с подселенцами не представляло никакого труда.Тем более . что было аж два варианта - или в одно купе или в смежное. кто то с радостью согласился бы.Не говоря уже о том. что вполне могли быть люди даже нуждающиеся в таком обмене. т к нижних мест им уже не досталось. но очень по физическим возможностям хотелось бы.Ну и конечно вашу причину все и проводник в т ч приняли бы без проблем как уважительную.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:38

  zРадио написав:Не верю буквально ничему из перечисленного, сорян. Белковский - такой себе источник, "трепло медийное обычное"


Белковский достаточно плотно еще с Нового года отслеживает тему коронавируса. Пишет достаточно интересно на эту тему. Какие-то российские инсайды у него проскакивают, и затем подтверждаются. Хотя время покажет, тут не спорю.

  zРадио написав:Там хреновая туча всего, что необходимо проверить. На данный момент же проверили лишь краткосрочные последствия у абсолютно здоровых молодых добровольцев. Еще бы там нашли какие-то побочки


Сомневаюсь, что там вылезут хоть какие-то побочки, кроме стандартных - иногда покраснение в месте укола.
Вообще у всех вакцин последних поколений - один побочный эффект - взрыв мозга у антипрививочников. Это не укол живой коровьей оспы 19 века. Ну, или реальный "побочный эффект" - не у всех получается вызвать длительный иммунный эффект.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:40

  Кучинелли написав:Но нужно признать. что дело движется и с хорошей скоростью.


Это факт. Я тоже уверен, что на этот раз будет все очень быстро. Но очень быстро - это все равно год, потому что стандартно - 10 лет!

Те, кто считают, что разработать, проверить и выпустить вакцину можно за пару месяцев, очевидно, находятся под влиянием мамкиных вирусологов и Трампа, ведущего предвыборную кампанию :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:58

  zРадио написав:
  Кучинелли написав:Но нужно признать. что дело движется и с хорошей скоростью.


Это факт. Я тоже уверен, что на этот раз будет все очень быстро. Но очень быстро - это все равно год, потому что стандартно - 10 лет!

Те, кто считают, что разработать, проверить и выпустить вакцину можно за пару месяцев, очевидно, находятся под влиянием мамкиных вирусологов и Трампа, ведущего предвыборную кампанию :mrgreen:

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Все верно
Вот только не факт что эффективная и безопасная вакцина вообще получится. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:00

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12-18 мес
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:02

  Ukrainian написав:Вот только не факт что эффективная и безопасная вакцина вообще получится.


Вопрос не в безопасности, вопрос в эффективности.
То что сейчас публикуют, доказывает, что все разрабатываемый вакцины дают иммунный ответ. Остался вопрос - на какой срок. Если месяца на три, то всё будет достаточно бессмысленным, если на год, то уже более-менее.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:12

Кучинелли
А вот и не угадали. Все билеты продавались в шахматнои порядке, то есть одно нижнее и по диагонали верхнее. Это было сделано, типа чтобы соблюдалась дистанция. Погуглите в инете, если не верите. Ехала через купе мать с дочкой, так они специально купили нижние два места, но ессесно вышло, что в соседних купе, она поначалу возмущалась, что не оставит одну несовершеннолетнюю дочь в купе, бегала по вагону возмущалась, пока слава богу не зашёл мужчина с одно из их купе с нижним местом и не поменялся с ней.
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