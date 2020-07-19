Додано: Нед 19 лип, 2020 20:36

vetka написав: Сегодня вернулась из Одессы, поездом Измаил-Киев, покупала билеты ещё больше месяца назад, нас было 4 человек, то есть на то время, мне пришлось покупать билеты в двух соседних купе. Представьте моё негодование, что пришлось всем ехать в разных купе, с чужими людьми, хотя изначально могла купить одно купе! Сегодня вернулась из Одессы, поездом Измаил-Киев, покупала билеты ещё больше месяца назад, нас было 4 человек, то есть на то время, мне пришлось покупать билеты в двух соседних купе. Представьте моё негодование, что пришлось всем ехать в разных купе, с чужими людьми, хотя изначально могла купить одно купе!

Ой, вы знаете, круче вас есть тут манипулятор - игнеус.Он более искуссно подтасовывает.Честно. я с вами очень согласен, что недокарантин в Украине бесит всех. и тех кто верит и тех кто не верит в опасность вируса.В этом плане не буду мешать вам не верить и дальше.Но насчёт вашего примера не смешите ни меня ни других.Вы купили билеты заранее по два в соседних купе.Из этого следует, что у вас было 4 нижних места.Обменяться местами с подселенцами не представляло никакого труда.Тем более . что было аж два варианта - или в одно купе или в смежное. кто то с радостью согласился бы.Не говоря уже о том. что вполне могли быть люди даже нуждающиеся в таком обмене. т к нижних мест им уже не досталось. но очень по физическим возможностям хотелось бы.Ну и конечно вашу причину все и проводник в т ч приняли бы без проблем как уважительную.