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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1525152615271528

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Роздуми від Дубілета:
"Я тут перелопатил кучу статей, пытаясь разобраться с ситуацией вокруг вакцины против коронавируса.

Судя по всему, уже осенью этого года международные отношения будут развиваться по очень необычному и непредсказуемому сценарию.

Сейчас ведущие страны ведут гонку по поиску вакцины. Эта гонка похожа на гонку за ядерное вооружение, которая велась в прошлом веке.

Взять, к примеру, США. Они обрушили всю свою мощь на то, чтобы стать в этой гонке победителем. Штаты ведут очень агрессивную стратегию, направляя миллиарды на закупку любых перспективных лекарств и вакцин — еще до того, как их эффективность будет окончательно доказана.

Например, США платят компаниям, которые провели успешные ранние испытания вакцин, чтобы они уже сейчас закупали оборудование и создавали производственные мощности. Повторюсь — еще до того, как эффективность будет окончательно доказана!

Помните, как в начале года Китай рассылал по миру одноразовые маски и как эти грузы стали чуть ли не фактором в международной политике? А теперь представьте, насколько мир будет сходить с ума, когда вакцина уже будет найдена и отдельные государства будут иметь на них монополию?

Весь 2021 год пройдет в новостях о том, какая страна получила от США или Китая или Великобритании сколько вакцин. Страны, которые получат доступ к вакцинам позже, окажутся в изоляции — не говоря уже о дополнительных смертях и разрушительном для экономики карантине.

Еще одним фактором будут люди, выступающие против прививок. Что делать с ними? Прививать принудительно? Не приведет ли это к волнениям, после которых BlackLivesMatter покажутся пикником? В тех же Штатах 20% граждан выступают против привовок (а также против 5G и Гейтса). Я боюсь предположить, какой процент в Украине.

Судя по новостям, успешные испытания вакцины могут произойти уже в сентябре. Велик шанс, что весь мир будет с гневом и завистью наблюдать за США, как те до конца года вакцинируют свое население и, таким образом, полностью поборят заразу.

И, к сожалению, конечно, сложно себе представить, что Украина окажется в авангарде этих событий.

В общем, нас ждут интересные и волнительные времена."(с)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А вообще мой меседж был об Одессе, где на фоне Киев, никто не придерживается карантина, от слова вообще! А вы тут каждый день статистику постите, толку от неё, если всё равно будет идти рост заболевания при таких условиях, как у нас.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:18

  Ukrainian написав:12-18 мес


Да, это оттуда же - из материалов World Economic Forum. Я пока верю в минимально-оцененные 12 месяцев, но даже это не позволяет пройти "спокойно" эпидемиологически высокий зимний сезон 2020-2021
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stryzhko написав:Судя по новостям, успешные испытания вакцины могут произойти уже в сентябре 2021. Велик шанс, что весь мир будет с гневом и завистью наблюдать за США, как те до конца 2021 года вакцинируют свое население и, таким образом, полностью поборят заразу.

Подправил чуток
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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