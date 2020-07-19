Додано: Нед 19 лип, 2020 21:14

Роздуми від Дубілета:

"Я тут перелопатил кучу статей, пытаясь разобраться с ситуацией вокруг вакцины против коронавируса.



Судя по всему, уже осенью этого года международные отношения будут развиваться по очень необычному и непредсказуемому сценарию.



Сейчас ведущие страны ведут гонку по поиску вакцины. Эта гонка похожа на гонку за ядерное вооружение, которая велась в прошлом веке.



Взять, к примеру, США. Они обрушили всю свою мощь на то, чтобы стать в этой гонке победителем. Штаты ведут очень агрессивную стратегию, направляя миллиарды на закупку любых перспективных лекарств и вакцин — еще до того, как их эффективность будет окончательно доказана.



Например, США платят компаниям, которые провели успешные ранние испытания вакцин, чтобы они уже сейчас закупали оборудование и создавали производственные мощности. Повторюсь — еще до того, как эффективность будет окончательно доказана!



Помните, как в начале года Китай рассылал по миру одноразовые маски и как эти грузы стали чуть ли не фактором в международной политике? А теперь представьте, насколько мир будет сходить с ума, когда вакцина уже будет найдена и отдельные государства будут иметь на них монополию?



Весь 2021 год пройдет в новостях о том, какая страна получила от США или Китая или Великобритании сколько вакцин. Страны, которые получат доступ к вакцинам позже, окажутся в изоляции — не говоря уже о дополнительных смертях и разрушительном для экономики карантине.



Еще одним фактором будут люди, выступающие против прививок. Что делать с ними? Прививать принудительно? Не приведет ли это к волнениям, после которых BlackLivesMatter покажутся пикником? В тех же Штатах 20% граждан выступают против привовок (а также против 5G и Гейтса). Я боюсь предположить, какой процент в Украине.



Судя по новостям, успешные испытания вакцины могут произойти уже в сентябре. Велик шанс, что весь мир будет с гневом и завистью наблюдать за США, как те до конца года вакцинируют свое население и, таким образом, полностью поборят заразу.



И, к сожалению, конечно, сложно себе представить, что Украина окажется в авангарде этих событий.



В общем, нас ждут интересные и волнительные времена."(с)