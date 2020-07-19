Роздуми від Дубілета: "Я тут перелопатил кучу статей, пытаясь разобраться с ситуацией вокруг вакцины против коронавируса.
Судя по всему, уже осенью этого года международные отношения будут развиваться по очень необычному и непредсказуемому сценарию.
Сейчас ведущие страны ведут гонку по поиску вакцины. Эта гонка похожа на гонку за ядерное вооружение, которая велась в прошлом веке.
Взять, к примеру, США. Они обрушили всю свою мощь на то, чтобы стать в этой гонке победителем. Штаты ведут очень агрессивную стратегию, направляя миллиарды на закупку любых перспективных лекарств и вакцин — еще до того, как их эффективность будет окончательно доказана.
Например, США платят компаниям, которые провели успешные ранние испытания вакцин, чтобы они уже сейчас закупали оборудование и создавали производственные мощности. Повторюсь — еще до того, как эффективность будет окончательно доказана!
Помните, как в начале года Китай рассылал по миру одноразовые маски и как эти грузы стали чуть ли не фактором в международной политике? А теперь представьте, насколько мир будет сходить с ума, когда вакцина уже будет найдена и отдельные государства будут иметь на них монополию?
Весь 2021 год пройдет в новостях о том, какая страна получила от США или Китая или Великобритании сколько вакцин. Страны, которые получат доступ к вакцинам позже, окажутся в изоляции — не говоря уже о дополнительных смертях и разрушительном для экономики карантине.
Еще одним фактором будут люди, выступающие против прививок. Что делать с ними? Прививать принудительно? Не приведет ли это к волнениям, после которых BlackLivesMatter покажутся пикником? В тех же Штатах 20% граждан выступают против привовок (а также против 5G и Гейтса). Я боюсь предположить, какой процент в Украине.
Судя по новостям, успешные испытания вакцины могут произойти уже в сентябре. Велик шанс, что весь мир будет с гневом и завистью наблюдать за США, как те до конца года вакцинируют свое население и, таким образом, полностью поборят заразу.
И, к сожалению, конечно, сложно себе представить, что Украина окажется в авангарде этих событий.
В общем, нас ждут интересные и волнительные времена."(с)
А вообще мой меседж был об Одессе, где на фоне Киев, никто не придерживается карантина, от слова вообще! А вы тут каждый день статистику постите, толку от неё, если всё равно будет идти рост заболевания при таких условиях, как у нас.
stryzhko написав:Судя по новостям, успешные испытания вакцины могут произойти уже в сентябре 2021. Велик шанс, что весь мир будет с гневом и завистью наблюдать за США, как те до конца 2021 года вакцинируют свое население и, таким образом, полностью поборят заразу.
Подправил чуток
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Вот только не факт что эффективная и безопасная вакцина вообще получится.
Вопрос не в безопасности, вопрос в эффективности. То что сейчас публикуют, доказывает, что все разрабатываемый вакцины дают иммунный ответ. Остался вопрос - на какой срок. Если месяца на три, то всё будет достаточно бессмысленным, если на год, то уже более-менее.
Дык... иммунный ответ... Все аутоиммунные заболевания - это тоже иммунный ответ, деструктивный, тяжелый и хронический. Этиология большинства заболеваний группы неизвестна, но изучены случаи, когда процесс запускал прием фармакологических препаратов.
Я сам - в высшей степени анти-антипрививочник ))) В повседневной жизни борюсь с этими лже-научными подлецами. Но при всем при этом утверждать о безопасности вакцины по выборке в 100 человек, за которыми наблюдают пару месяцев - это прям очень безответственно и самонадеянно...
zРадио написав:Дык... иммунный ответ... Все аутоиммунные заболевания - это тоже иммунный ответ, деструктивный, тяжелый и хронический. Этиология большинства заболеваний группы неизвестна, но изучены случаи, когда процесс запускал прием фармакологических препаратов.
Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра. Нет ни одного доказательства, что коронавирус запускает аутоимунные заболевания. Тем более синтетическая прививка, в которой собственно нет коронавируса как целого. Описаны какие угодно последствия коронавируса от одышки до усталости и депрессии, но никто не пишет про выявленные после него аутоиммунные заболевания.
zРадио написав:Дык... иммунный ответ... Все аутоиммунные заболевания - это тоже иммунный ответ, деструктивный, тяжелый и хронический. Этиология большинства заболеваний группы неизвестна, но изучены случаи, когда процесс запускал прием фармакологических препаратов.
Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра. Нет ни одного доказательства, что коронавирус запускает аутоимунные заболевания. Тем более синтетическая прививка, в которой собственно нет коронавируса как целого.
Если было бы все так просто. Только в стадии клинических испытаний 20 разных типов вакцин. Не 20 разных производителей, а 20 типов разного действия, последстия каждого из которых необходимо длительно изучать.
zРадио написав:Дык... иммунный ответ... Все аутоиммунные заболевания - это тоже иммунный ответ, деструктивный, тяжелый и хронический. Этиология большинства заболеваний группы неизвестна, но изучены случаи, когда процесс запускал прием фармакологических препаратов.
Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра. Нет ни одного доказательства, что коронавирус запускает аутоимунные заболевания. Тем более синтетическая прививка, в которой собственно нет коронавируса как целого.
Если было бы все так просто. Только в стадии клинических испытаний 20 разных типов вакцин. Не 20 разных производителей, а 20 типов разного действия, последстия каждого из которых необходимо длительно изучать.
freeze написав:Весной специалисты ВОЗ прогнозируют состав гриппозной вакцины, а в октябре эта вакцина продается в аптеках Украины. И никто не говорит, что надо пять лет испытывать эту вакцину.
Там всего штамм подправить, все остальное готово. А тут как минимум тип, способ доставки в клетку и концентрация. А еще необходимо последить, как себя будут вести антитела, созданные организмом в ответ на искусственный патоген в отношении естественного его родственника и здоровых тканей организма.
Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...