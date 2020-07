Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1527152815291530> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Нед 19 лип, 2020 23:20 zРадио написав: Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус... Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...



Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.

Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования. Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования. freeze 4 Повідомлень: 17668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4310 раз. Подякували: 6963 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:25 freeze

В данном случае не грех вспомнить старую поговорку насчёт 7 раз отмерь, один отрежь.

Ну и старую врачебную заповедь: "Не навреди". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16805 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4493 раз. Подякували: 4174 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:28 freeze написав: Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.

Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования. Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.



А я и не намекаю на повторые заражения. Я вообще считаю т.н. "потерю иммунитета к ковиду" журналистской уткой. Ну или целенаправленной дезинформацией со стороны профессионалов с какой-то корыстной целью.



Я говорю (и это принято проверять) о рисках побочных эффектов, которые всегда где-нибудь вылазят. В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов. И лишь в немногих случаях размеры побочных эффектов признаются принятными, и препарат/вакцина поступает на рынок. Там очень низкий success rate. По памяти не скажу, но точно меньше 10%. Наверно, ближе к 1% А я и не намекаю на повторые заражения. Я вообще считаю т.н. "потерю иммунитета к ковиду" журналистской уткой. Ну или целенаправленной дезинформацией со стороны профессионалов с какой-то корыстной целью.Я говорю (и это принято проверять) о рисках побочных эффектов, которые всегда где-нибудь вылазят. В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов. И лишь в немногих случаях размеры побочных эффектов признаются принятными, и препарат/вакцина поступает на рынок. Там очень низкий success rate. По памяти не скажу, но точно меньше 10%. Наверно, ближе к 1% Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 лип, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 6711 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1156 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:28 freeze написав: zРадио написав: Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус... Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...



Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.

Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования. Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.



Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:36 shapo написав: Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось



Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.



А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.



Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы zРадио

Повідомлень: 6711 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1156 раз. Подякували: 2634 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:45 zРадио написав: В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов. В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов.



Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.

В любой аптеке продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки.

Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин (инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть иммунный ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа. Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.В любой аптеке продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки.Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин (инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть иммунный ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа. Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 лип, 2020 23:55, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 17668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4310 раз. Подякували: 6963 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:46 freeze написав: zРадио написав: Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус... Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...



Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.

Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования. Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.



В США зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.



Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology.



Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус.



По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.



Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними".



Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.



"Недавние разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он.

https://www.vox.com/2020/7/12/21321653/getting-covid-19-twice-reinfection-antibody-herd-immunity Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology.Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус.По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними"."Недавние разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он. komp 1 Повідомлень: 8249 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2286 раз. Подякували: 3353 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:47 zРадио написав: shapo написав: Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось



Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.



А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.



Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы



По поводу коллективного иммунитета есть статьи что он не очень и вырабатывается.

В штатах осенью будет другая проблема - одноклассник из Калифорнии сообщил, что демократы в случае проигрыша готовят серьезные беспорядки и сторонники Трампа сейчас активно вооружаются.

С Украиной вообще не понятная ситуация. Ожидали серьезной вспышки от вернувшихся заробитчан, а ее нет.

В Казахстане ситуация до июля была аналогичная, а сейчас там просто страх у населения т.к. начали мереть много и разных возрастов. По поводу коллективного иммунитета есть статьи что он не очень и вырабатывается.В штатах осенью будет другая проблема - одноклассник из Калифорнии сообщил, что демократы в случае проигрыша готовят серьезные беспорядки и сторонники Трампа сейчас активно вооружаются.С Украиной вообще не понятная ситуация. Ожидали серьезной вспышки от вернувшихся заробитчан, а ее нет.В Казахстане ситуация до июля была аналогичная, а сейчас там просто страх у населения т.к. начали мереть много и разных возрастов. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:50 komp написав: Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный. Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.



Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило.

Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок. Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило.Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок. freeze 4 Повідомлень: 17668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4310 раз. Подякували: 6963 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лип, 2020 23:53 freeze написав: zРадио написав: В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов. В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов.



Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.

В любой аптеки продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки.

Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин(инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа. Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.В любой аптеки продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки.Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин(инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа.



Про бады не соглашусь.

Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).

Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы. Про бады не соглашусь.Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3878 З нами з: 29.05.18 Подякував: 100 раз. Подякували: 655 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1527152815291530> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: centurionus і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 705 , 706 , 707

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7060 1594793

ЛОБ П'ят 17 лип, 2020 22:13