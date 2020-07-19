zРадио написав:Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...
Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел. Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.
freeze написав:Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел. Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.
А я и не намекаю на повторые заражения. Я вообще считаю т.н. "потерю иммунитета к ковиду" журналистской уткой. Ну или целенаправленной дезинформацией со стороны профессионалов с какой-то корыстной целью.
Я говорю (и это принято проверять) о рисках побочных эффектов, которые всегда где-нибудь вылазят. В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов. И лишь в немногих случаях размеры побочных эффектов признаются принятными, и препарат/вакцина поступает на рынок. Там очень низкий success rate. По памяти не скажу, но точно меньше 10%. Наверно, ближе к 1%
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 лип, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...
Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел. Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.
Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось
shapo написав:Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось
Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.
А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.
zРадио написав:В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов.
Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину. В любой аптеке продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки. Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин (инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть иммунный ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 лип, 2020 23:55, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...
Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел. Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.
В США зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.
Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology.
Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус.
По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.
Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними".
Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.
shapo написав:Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось
Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.
А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.
Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы
По поводу коллективного иммунитета есть статьи что он не очень и вырабатывается. В штатах осенью будет другая проблема - одноклассник из Калифорнии сообщил, что демократы в случае проигрыша готовят серьезные беспорядки и сторонники Трампа сейчас активно вооружаются. С Украиной вообще не понятная ситуация. Ожидали серьезной вспышки от вернувшихся заробитчан, а ее нет. В Казахстане ситуация до июля была аналогичная, а сейчас там просто страх у населения т.к. начали мереть много и разных возрастов.
komp написав:Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.
Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило. Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок.
zРадио написав:В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов.
Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину. В любой аптеки продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки. Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин(инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа.
Про бады не соглашусь. Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами). Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.