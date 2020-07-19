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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:20

  zРадио написав:Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...


Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.
Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:25

freeze
В данном случае не грех вспомнить старую поговорку насчёт 7 раз отмерь, один отрежь.
Ну и старую врачебную заповедь: "Не навреди".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:28

  freeze написав:Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.
Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.


А я и не намекаю на повторые заражения. Я вообще считаю т.н. "потерю иммунитета к ковиду" журналистской уткой. Ну или целенаправленной дезинформацией со стороны профессионалов с какой-то корыстной целью.

Я говорю (и это принято проверять) о рисках побочных эффектов, которые всегда где-нибудь вылазят. В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов. И лишь в немногих случаях размеры побочных эффектов признаются принятными, и препарат/вакцина поступает на рынок. Там очень низкий success rate. По памяти не скажу, но точно меньше 10%. Наверно, ближе к 1%
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 19 лип, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:28

  freeze написав:
  zРадио написав:Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...


Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.
Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.


Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:36

  shapo написав:Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось


Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.

А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.

Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:45

  zРадио написав:В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов.


Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.
В любой аптеке продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки.
Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин (инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть иммунный ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 лип, 2020 23:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:46

  freeze написав:
  zРадио написав:Причиной львиной доли смертей, спровоцированных ковидом, является именно воспалительный иммунный ответ, а не сам вирус...


Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз. Более того достоверно, кроме некоторых странных случаев, и второй раз никто коронавирусом не заболел.
Поэтому можно еще годами ждать и исследовать не появиться ли что-то плохое у кого-то после вакцины. И обязательно за эти годы найдется несколько тысяч людей, у которых начнется после прививки диарея или выпадет зуб. Всё это пустая имитация озабоченности и перестраховка перестрахования.


В США зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.

Случаи реинфекции описал врач и исследователь Колумбийского университета в Нью-Йорке Даниэль Гриффин в подкасте This Week in Virology.

Он рассказал, что у его пациента, переболевшего коронавирусом и сдавшего два отрицательных ПЦР-теста, снова обнаружили коронавирус.

По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно утверждать, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а при повторном заражении болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и гипоксией.

Одним из выводов Гриффина является то, что многие люди могут пренебрегать мерами безопасности после выздоровления, потому что считают, что у них либо есть иммунитет, либо что они уже неспособны заражать других. "Как показывает случай с моим пациентом, эти предположения подвергают риску как их собственное здоровье, так и здоровье тех, кто рядом с ними".

Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.

"Недавние разговоры с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, вероятно, заразились COVID-19 почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он.
https://www.vox.com/2020/7/12/21321653/getting-covid-19-twice-reinfection-antibody-herd-immunity
komp
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:47

  zРадио написав:
  shapo написав:Учитывая что последствия этой заразы с осени начнут только усугубляться к весне выпустят все что получилось


Смотря где - в тех штатах, где были вспышки, уровень иммунизации уже составляет порядка 20%-25%. До осени таких штатов в США будет больше половины. В странах Западной Европы тоже примерно такой же средний уровень популяционного иммунитета.

А вот у нас из-за чрезмерно ранних карантинных мероприятий максимальный уровень - 10% в некоторых областях ЗУ. В Киеве 5%, а в остальных локациях вообще 0-3%.

Поэтому на осень-зиму мы гораздо более уязвимы


По поводу коллективного иммунитета есть статьи что он не очень и вырабатывается.
В штатах осенью будет другая проблема - одноклассник из Калифорнии сообщил, что демократы в случае проигрыша готовят серьезные беспорядки и сторонники Трампа сейчас активно вооружаются.
С Украиной вообще не понятная ситуация. Ожидали серьезной вспышки от вернувшихся заробитчан, а ее нет.
В Казахстане ситуация до июля была аналогичная, а сейчас там просто страх у населения т.к. начали мереть много и разных возрастов.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:50

  komp написав:Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.


Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило.
Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:53

  freeze написав:
  zРадио написав:В большинстве случае именно побочные эффекты являются причиной провала кандидатов.


Какие разработки современных вакцин в этом тысячелетии были остановлены из-за каких-то побочных эффектов ? Останавливаются разработки из-за отсутствия эффективного иммунного ответа на разрабатываемую вакцину.
В любой аптеки продается несколько сотен БАДов, которые любители так называемого здорового образа жизни или любители так сказать укрепить свой иммунитет, хомячат за обе щёки.
Притом что БАДы в принципе нигде не исследуются, и они напичканы химическими веществами, которые явно воздействуют на организм. А воздействует ли компоненты из вакцин(инактивированные или синтетические НК, белок) на человека вообще хоть как-то, тем более в негативном ключе ? Если есть ответ - это удачная вакцина. Чаще просто нет должного ответа.


Про бады не соглашусь.
Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).
Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.
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