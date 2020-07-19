RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:00

  shapo написав:Про бады не соглашусь.
Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).
Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.


Только я не понял с чем вы не согласны ? )))
БАДы по сути скорее это еда, точнее один из компонентов еды или напитков, еще точнее концентрированный компонент еды или напитков.
Еда есть и хорошая, и плохая. И БАДы соответственно тоже. Как БАДы подействуют на конкретного человека никто не знает, поэтому там стараются дозировочку всего небольшую давать. Хотя понятно, что выпив много водки, съевши за раз пару килограмм морковки или немеренно какого-то БАДА можно тоже навредить организму.
freeze
4
 
Повідомлень: 17668
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4310 раз.
Подякували: 6963 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:11

  freeze написав:Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4665
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... ;)


А какое отношение имеет цифра 14 миллионов к коронабесию?
Может быть кого то бесит эта цифра, но это скорее из области психологии.

Вы пробовали хоть раз в жизни обработать данные по нескольким тысячам источников? Сомневаюсь.
Поэтому, думаю, вы не представляете что такое данные по 14 миллионам.
freeze
4
 
Повідомлень: 17668
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4310 раз.
Подякували: 6963 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 1527152815291530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7060 1594793
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 22:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87748)
20.07.2020 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.