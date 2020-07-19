Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1527152815291530 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 27 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 51 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 8 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 6% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 37 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 39 Всього голосів : 244 Додано: Пон 20 лип, 2020 00:00 shapo написав: Про бады не соглашусь.

Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).

Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы. Про бады не соглашусь.Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.



Только я не понял с чем вы не согласны ? )))

БАДы по сути скорее это еда, точнее один из компонентов еды или напитков, еще точнее концентрированный компонент еды или напитков.

Еда есть и хорошая, и плохая. И БАДы соответственно тоже. Как БАДы подействуют на конкретного человека никто не знает, поэтому там стараются дозировочку всего небольшую давать. Хотя понятно, что выпив много водки, съевши за раз пару килограмм морковки или немеренно какого-то БАДА можно тоже навредить организму. Только я не понял с чем вы не согласны ? )))БАДы по сути скорее это еда, точнее один из компонентов еды или напитков, еще точнее концентрированный компонент еды или напитков.Еда есть и хорошая, и плохая. И БАДы соответственно тоже. Как БАДы подействуют на конкретного человека никто не знает, поэтому там стараются дозировочку всего небольшую давать. Хотя понятно, что выпив много водки, съевши за раз пару килограмм морковки или немеренно какого-то БАДА можно тоже навредить организму. freeze 4 Повідомлень: 17668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4310 раз. Подякували: 6963 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 00:11 freeze написав: Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра. Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4665 З нами з: 06.08.08 Подякував: 246 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лип, 2020 00:23 Re: Эпидемия коронавируса в мире Тракторист написав: freeze написав: Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра. Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?...



А какое отношение имеет цифра 14 миллионов к коронабесию?

Может быть кого то бесит эта цифра, но это скорее из области психологии.



Вы пробовали хоть раз в жизни обработать данные по нескольким тысячам источников? Сомневаюсь.

Поэтому, думаю, вы не представляете что такое данные по 14 миллионам. А какое отношение имеет цифра 14 миллионов к коронабесию?Может быть кого то бесит эта цифра, но это скорее из области психологии.Вы пробовали хоть раз в жизни обработать данные по нескольким тысячам источников? Сомневаюсь.Поэтому, думаю, вы не представляете что такое данные по 14 миллионам. freeze 4 Повідомлень: 17668 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4310 раз. Подякували: 6963 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1527152815291530 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 17 лип, 2020 22:13