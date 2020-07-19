shapo написав:Про бады не соглашусь. Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами). Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.
Только я не понял с чем вы не согласны ? ))) БАДы по сути скорее это еда, точнее один из компонентов еды или напитков, еще точнее концентрированный компонент еды или напитков. Еда есть и хорошая, и плохая. И БАДы соответственно тоже. Как БАДы подействуют на конкретного человека никто не знает, поэтому там стараются дозировочку всего небольшую давать. Хотя понятно, что выпив много водки, съевши за раз пару килограмм морковки или немеренно какого-то БАДА можно тоже навредить организму.
FOX 35 INVESTIGATES: Questions raised after fatal motorcycle crash listed as COVID-19 death
Разился на мотоцикле, виноват ковид...
И так везде в США, дали разнарядку всех писать в корону, всех и пишут.
Слушайте, а вы действительно верите что всех врачей можно заставить? Я вами горжусь, я тут 2 подружек собрать не могу в кучу, а тут разнарядка на всех врачей мира и они молча пишут...
Возможно это заговор Негритянские врачи из Африки договорились с индийскими врачами, подключили бразильских врачей, договорились с Трампом, Макроном, Бил Гейтсом и Ротшильдом, взяли в долю Зеленского и переболевшего в реанимации Джонсона, и перевернули весь мир с помощью мифического коронавируса. А на самом деле СПИДа нет, об этом на ютубе говорили. Просто все болезни это нервов