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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1527152815291530

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:00

  shapo написав:Про бады не соглашусь.
Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).
Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.


Только я не понял с чем вы не согласны ? )))
БАДы по сути скорее это еда, точнее один из компонентов еды или напитков, еще точнее концентрированный компонент еды или напитков.
Еда есть и хорошая, и плохая. И БАДы соответственно тоже. Как БАДы подействуют на конкретного человека никто не знает, поэтому там стараются дозировочку всего небольшую давать. Хотя понятно, что выпив много водки, съевши за раз пару килограмм морковки или немеренно какого-то БАДА можно тоже навредить организму.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:11

  freeze написав:Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... ;)


А какое отношение имеет цифра 14 миллионов к коронабесию?
Может быть кого то бесит эта цифра, но это скорее из области психологии.

Вы пробовали хоть раз в жизни обработать данные по нескольким тысячам источников? Сомневаюсь.
Поэтому, думаю, вы не представляете что такое данные по 14 миллионам.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.fox35orlando.com/news/fox-3 ... d-19-death

FOX 35 INVESTIGATES: Questions raised after fatal motorcycle crash listed as COVID-19 death

Разился на мотоцикле, виноват ковид...

И так везде в США, дали разнарядку всех писать в корону, всех и пишут.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:46

  medeivalb написав:https://www.fox35orlando.com/news/fox-35-investigates-questions-raised-after-fatal-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death

FOX 35 INVESTIGATES: Questions raised after fatal motorcycle crash listed as COVID-19 death

Разился на мотоцикле, виноват ковид...

И так везде в США, дали разнарядку всех писать в корону, всех и пишут.

Слушайте, а вы действительно верите что всех врачей можно заставить? Я вами горжусь, я тут 2 подружек собрать не могу в кучу, а тут разнарядка на всех врачей мира и они молча пишут...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:В штатах осенью будет другая проблема - одноклассник из Калифорнии сообщил, что демократы в случае проигрыша готовят серьезные беспорядки и сторонники Трампа сейчас активно вооружаются.

Да, Трампа будут выносить с помощью цветной революции. Цветной в прямом смысле этого слова.)) До конца октября постараюсь избавиться от долларов.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:
  medeivalb написав:https://www.fox35orlando.com/news/fox-35-investigates-questions-raised-after-fatal-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death

FOX 35 INVESTIGATES: Questions raised after fatal motorcycle crash listed as COVID-19 death

Разился на мотоцикле, виноват ковид...

И так везде в США, дали разнарядку всех писать в корону, всех и пишут.

Слушайте, а вы действительно верите что всех врачей можно заставить? Я вами горжусь, я тут 2 подружек собрать не могу в кучу, а тут разнарядка на всех врачей мира и они молча пишут...


Возможно это заговор
Негритянские врачи из Африки договорились с индийскими врачами, подключили бразильских врачей, договорились с Трампом, Макроном, Бил Гейтсом и Ротшильдом, взяли в долю Зеленского и переболевшего в реанимации Джонсона, и перевернули весь мир с помощью мифического коронавируса. А на самом деле СПИДа нет, об этом на ютубе говорили. Просто все болезни это нервов
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 03:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  artlife написав:До конца октября постараюсь избавиться от долларов.


и на что собираетесь обменять?
Alex2007
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