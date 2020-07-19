Додано: Пон 20 лип, 2020 00:00

shapo написав: Про бады не соглашусь.

Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).

Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы. Про бады не соглашусь.Помимо того что всеми производителями они декларируются как вытяжки из натуральных растений ( что не всегда так) основное почему их не тестируют и соответственно не относят к фармпрепаратам - экономия на испытаниях производителей и дозы активного вещества ( считаются что они промежуточные между гомеопатией и фармпрепаратами).Как и везде там есть и пустышки,и хорошие образцы.

Только я не понял с чем вы не согласны ? )))БАДы по сути скорее это еда, точнее один из компонентов еды или напитков, еще точнее концентрированный компонент еды или напитков.Еда есть и хорошая, и плохая. И БАДы соответственно тоже. Как БАДы подействуют на конкретного человека никто не знает, поэтому там стараются дозировочку всего небольшую давать. Хотя понятно, что выпив много водки, съевши за раз пару килограмм морковки или немеренно какого-то БАДА можно тоже навредить организму.