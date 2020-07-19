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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1528152915301531

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:07

  freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.

БАДы тоже разные бывают.
есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши.
как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша.
они тоже проходят БАДами.
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