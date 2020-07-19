freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.
БАДы тоже разные бывают.
есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши.
как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша.
они тоже проходят БАДами.