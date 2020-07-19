freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.
БАДы тоже разные бывают. есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши. как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша. они тоже проходят БАДами.
freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.
БАДы тоже разные бывают. есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши. как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша. они тоже проходят БАДами.
Причина того, что некоторые, подобные описанным выше, БАДы не считаются лекарствами, довольно проста - они не проходили полный цикл испытаний, которые доказали бы лекарственный эффект, ибо это сложно, долго и дорого, вот и все. При этом, как справедливо выше сказано, в действительности можно лишь быть уверенным, что бады не опасны (за исключением случаев аллергий)
freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.
БАДы тоже разные бывают. есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши. как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша. они тоже проходят БАДами.
Причина того, что некоторые, подобные описанным выше, БАДы не считаются лекарствами, довольно проста - они не проходили полный цикл испытаний, которые доказали бы лекарственный эффект, ибо это сложно, долго и дорого, вот и все. При этом, как справедливо выше сказано, в действительности можно лишь быть уверенным, что бады не опасны (за исключением случаев аллергий)
любопытно, что расторопша является основой/входит в состав некоторых лекарств, сама в чистом виде, оставаясь БАДом.
19yuriy91 написав:есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши
Шрот расторопши - это не моносоставное, а мегамультисоставное, потому что там содержатся десятки разных химических веществ. В отличие например от той же таблетки парацетамола, где только парацетамол. Полезна ли расторопша ? На самом деле достоверно никто не знает. Если полезна, то насколько полезна, этого тоже никто не знает. По крайней мере я не встречал людей, которые решили реальные проблемы печени и желчного пузыря с помощью расторопши.
Зачем кстати есть шрот расторопши, если присутствует тот же карсил с точной дозировкой, цивилизованно сделанный из-той же расторопши. Хотя эффективность карсила гепатологи тоже часто ставят под большое сомнение.
19yuriy91 написав:есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши
Шрот расторопши - это не моносоставное, а мегамультисоставное, потому что там содержатся десятки разных химических веществ. В отличие например от той же таблетки парацетамола, где только парацетамол. Полезна ли расторопша ? На самом деле достоверно никто не знает. Если полезна, то насколько полезна, этого тоже никто не знает. По крайней мере я не встречал людей, которые решили реальные проблемы печени и желчного пузыря с помощью расторопши.
Зачем кстати есть шрот расторопши, если присутствует тот же карсил с точной дозировкой, цивилизованно сделанный из-той же расторопши.
Гепабене, Дарсил посмотрите состав
при тяжёлых растройствах нужны уже более дорогие препараты
19yuriy91 написав:есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши
Шрот расторопши - это не моносоставное, а мегамультисоставное, потому что там содержатся десятки разных химических веществ. В отличие например от той же таблетки парацетамола, где только парацетамол. Полезна ли расторопша ? На самом деле достоверно никто не знает. Если полезна, то насколько полезна, этого тоже никто не знает. По крайней мере я не встречал людей, которые решили реальные проблемы печени и желчного пузыря с помощью расторопши.
Зачем кстати есть шрот расторопши, если присутствует тот же карсил с точной дозировкой, цивилизованно сделанный из-той же расторопши.
Гепабене, Дарсил посмотрите состав
при тяжёлых растройствах нужны уже более дорогие препараты
Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону. Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете. Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.
freeze написав: Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону. Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете. Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.
кстати, мелене насіння льону нужно добавлять уже в готовую кашу и тд, не подвергая терм. обработке. и рекомендуют не мелене, а цельное. в магазах , кстати, дешевле , чем в аптеках.
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