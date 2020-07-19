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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1528152915301531

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:07

  freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.

БАДы тоже разные бывают.
есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши.
как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша.
они тоже проходят БАДами.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19yuriy91 написав:
  freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.

БАДы тоже разные бывают.
есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши.
как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша.
они тоже проходят БАДами.
Причина того, что некоторые, подобные описанным выше, БАДы не считаются лекарствами, довольно проста - они не проходили полный цикл испытаний, которые доказали бы лекарственный эффект, ибо это сложно, долго и дорого, вот и все. При этом, как справедливо выше сказано, в действительности можно лишь быть уверенным, что бады не опасны (за исключением случаев аллергий)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:28

  Faceless написав:
19yuriy91 написав:
  freeze написав:Но тут как и с аптечными БАДами все дело в дозировке. Хотя оливковое масло вы хоть видите, а что в действительности заложено внутри волшебной таблетки БАДа, да и есть ли там что то из заявленного, то неведомо. Там только часто в коробочке маленькая инструкция с номером гигиенического сертификата, который говорит лишь об одном, что вы не отравитесь отведав БАДа.

БАДы тоже разные бывают.
есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши.
как то попадалась статья из амер. меджурнала, где был список лекарственных растений, чьи лексвойства были доказаны, но они как бы не включены, типа, в международный реестр. та же расторопша.
они тоже проходят БАДами.
Причина того, что некоторые, подобные описанным выше, БАДы не считаются лекарствами, довольно проста - они не проходили полный цикл испытаний, которые доказали бы лекарственный эффект, ибо это сложно, долго и дорого, вот и все. При этом, как справедливо выше сказано, в действительности можно лишь быть уверенным, что бады не опасны (за исключением случаев аллергий)

любопытно, что расторопша является основой/входит в состав некоторых лекарств, сама в чистом виде, оставаясь БАДом.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:35

  19yuriy91 написав:есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши


Шрот расторопши - это не моносоставное, а мегамультисоставное, потому что там содержатся десятки разных химических веществ. В отличие например от той же таблетки парацетамола, где только парацетамол.
Полезна ли расторопша ? На самом деле достоверно никто не знает. Если полезна, то насколько полезна, этого тоже никто не знает. По крайней мере я не встречал людей, которые решили реальные проблемы печени и желчного пузыря с помощью расторопши.

Зачем кстати есть шрот расторопши, если присутствует тот же карсил с точной дозировкой, цивилизованно сделанный из-той же расторопши. Хотя эффективность карсила гепатологи тоже часто ставят под большое сомнение.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:40

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши


Шрот расторопши - это не моносоставное, а мегамультисоставное, потому что там содержатся десятки разных химических веществ. В отличие например от той же таблетки парацетамола, где только парацетамол.
Полезна ли расторопша ? На самом деле достоверно никто не знает. Если полезна, то насколько полезна, этого тоже никто не знает. По крайней мере я не встречал людей, которые решили реальные проблемы печени и желчного пузыря с помощью расторопши.

Зачем кстати есть шрот расторопши, если присутствует тот же карсил с точной дозировкой, цивилизованно сделанный из-той же расторопши.

Гепабене, Дарсил посмотрите состав

при тяжёлых растройствах нужны уже более дорогие препараты :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:48

  19yuriy91 написав:
  freeze написав:
  19yuriy91 написав:есть и моносоставные, к примеру, шрот расторопши


Шрот расторопши - это не моносоставное, а мегамультисоставное, потому что там содержатся десятки разных химических веществ. В отличие например от той же таблетки парацетамола, где только парацетамол.
Полезна ли расторопша ? На самом деле достоверно никто не знает. Если полезна, то насколько полезна, этого тоже никто не знает. По крайней мере я не встречал людей, которые решили реальные проблемы печени и желчного пузыря с помощью расторопши.

Зачем кстати есть шрот расторопши, если присутствует тот же карсил с точной дозировкой, цивилизованно сделанный из-той же расторопши.

Гепабене, Дарсил посмотрите состав

при тяжёлых растройствах нужны уже более дорогие препараты :mrgreen:


Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону.
Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете.
Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 08:54

  freeze написав:
Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону.
Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете.
Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.


кстати, мелене насіння льону нужно добавлять уже в готовую кашу и тд, не подвергая терм. обработке.
и рекомендуют не мелене, а цельное. в магазах , кстати, дешевле , чем в аптеках.

в принципе, согласен - более как добавка к пище.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:12

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года, заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года. Тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.

https://www.dw.com/ru/%D1%85%D1%80%D0%B ... a-54237310

Во Франции вступили в силу строгие правила ношения масок в магазинах и других общественных местах. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 135 евро. До сих пор носить защитные маски жители и гости Франции были обязаны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация. Франция является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы: там от последствий коронавируса умерли более 30 тысяч человек.

Китай сообщает о 22 новых зараженных коронавирусом, пять из которых прибыли из-за рубежа. Накануне было зафиксировано 16 новых случаев, сообщили власти КНР. По официальным данным, общее число инфекций в Китае достигло 83 682, умерли 4634 человек.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Статистика COVID-19 у регіонах

Всього випадків - 59 493
Нових - 651

Одужало - 31 439 (+560)
Загинуло - 1 498 (+14)
Підозри - 108 910 (+703)

Вінницька область — 2 317 (+18)
Волинська область — 3 281 (+30)
Дніпропетровська область — 1 209 (+2)
Донецька область — 794 (+2)
Житомирська область — 1 602 (+9)
Закарпатська область — 4 440 (+86)
Запорізька область — 687 (+9)
Івано-Франківська область — 3 536 (+72)
Кіровоградська область — 682 (+1)
м. Київ — 6 961 (+77)
Київська область — 3 308 (+37)
Львівська область — 8 115 (+115)
Луганська область — 106 (0)
Миколаївська область — 522 (+9)
Одеська область — 2 573 (+41)
Полтавська область — 353 (+2)
Рівненська область — 5 144 (+62)
Сумська область — 371 (+1)
Тернопільська область — 2 456 (+26)
Харківська область — 3 033 (+19)
Херсонська область — 213 (0)
Хмельницька область — 980 (0)
Чернівецька область — 5 332 (+21)
Черкаська область — 845 (+12)
Чернігівська область — 642 (0)
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:47

  varlo написав:Нових - 651
Загинуло - +14


Последняя неделя выглядит так, что рост у нас прекратился и положение стабилизировалось. Интересно почему так произошло.

Есть страны где динамика совсем другая. В Индии уже за 40 000 новых случаев в день.
В той же Киргизии 103 человека умерло за вчера, при том что Киргизия во много раз меньше Украины.
freeze
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