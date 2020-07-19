Додано: Пон 20 лип, 2020 09:12

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года, заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года. Тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета, считает Сваминатан.Во Франции вступили в силу строгие правила ношения масок в магазинах и других общественных местах. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 135 евро. До сих пор носить защитные маски жители и гости Франции были обязаны только в общественном транспорте, а на магазины распространялась только рекомендация. Франция является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран Европы: там от последствий коронавируса умерли более 30 тысяч человек.Китай сообщает о 22 новых зараженных коронавирусом, пять из которых прибыли из-за рубежа. Накануне было зафиксировано 16 новых случаев, сообщили власти КНР. По официальным данным, общее число инфекций в Китае достигло 83 682, умерли 4634 человек.