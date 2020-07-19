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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1529153015311532

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону.
Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете.
Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.


кстати, мелене насіння льону нужно добавлять уже в готовую кашу и тд, не подвергая терм. обработке.
и рекомендуют не мелене, а цельное. в магазах , кстати, дешевле , чем в аптеках.

в принципе, согласен - более как добавка к пище.
Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:11

Агенство Bloomberg утверждает, что в России вакцинация уже идёт, но пока только для избранных. В частности провакцинировались ТОП-менеджеры алюминиевого гиганта UC Rusal и еще как минимум несколько десятков или сотен человек из верхних слоёв.
Впрочем Минздрав РФ всё отрицает. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за роста числа пациентов с коронавирусом в одесской «инфекционке» для их приёма вынуждены освободить ещё два отделения. Больных с гепатитом и менингитом, которые раньше в них находились, пришлось перевести в другие больницы
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:27

  freeze написав:
  komp написав:Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.


Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило.
Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок.

Я понял что несмотря на круглосуточное писание вы не читаете даже то что сами пишете. Я вам привел просто пост в ответ на ваше категоричное высказывание:
  freeze написав:Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:42

komp

Один случай из 14 миллионов, когда по сообщению врача возможно повторно заболел коронавирусом и вроде как тяжелее, и два случая о котором врач слышал.
Это очень важно, если будут еще случаи, обязательно сообщайте нам.
Потому что тот же доктор в той же статье пишет -
"Возможно, но маловероятно, что у моего пациента была единственная инфекция, которая длилась три месяца."

Специально выделил красным, смотрю вы любите этот цвет.
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