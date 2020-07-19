freeze написав: Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону. Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете. Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.
кстати, мелене насіння льону нужно добавлять уже в готовую кашу и тд, не подвергая терм. обработке. и рекомендуют не мелене, а цельное. в магазах , кстати, дешевле , чем в аптеках.
в принципе, согласен - более как добавка к пище.
Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное
Агенство Bloomberg утверждает, что в России вакцинация уже идёт, но пока только для избранных. В частности провакцинировались ТОП-менеджеры алюминиевого гиганта UC Rusal и еще как минимум несколько десятков или сотен человек из верхних слоёв. Впрочем Минздрав РФ всё отрицает.
Из-за роста числа пациентов с коронавирусом в одесской «инфекционке» для их приёма вынуждены освободить ещё два отделения. Больных с гепатитом и менингитом, которые раньше в них находились, пришлось перевести в другие больницы
komp написав:Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.
Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило. Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок.
Я понял что несмотря на круглосуточное писание вы не читаете даже то что сами пишете. Я вам привел просто пост в ответ на ваше категоричное высказывание:
freeze написав:Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз.
Один случай из 14 миллионов, когда по сообщению врача возможно повторно заболел коронавирусом и вроде как тяжелее, и два случая о котором врач слышал. Это очень важно, если будут еще случаи, обязательно сообщайте нам. Потому что тот же доктор в той же статье пишет - "Возможно, но маловероятно, что у моего пациента была единственная инфекция, которая длилась три месяца."
Специально выделил красным, смотрю вы любите этот цвет.
Тут уже на ветке приводились ссылки, когда достоверно, а не "возможно" заболевание длилось два месяца. А с некоторыми "качественными" тестами действительно возможны ложноотрицательные результаты. Тут уж примеров тысячи.
Впрочем также очевиден и факт, что возможность заболеть коронавирусом, что после болезни, что после вакцинации, это лишь вопрос времени - это будут месяцы или годы. Пока умные люди это и выясняют.
Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...
100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.
зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California