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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1530153115321533>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 244
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
27
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
51
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
8
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
37
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
39
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 09:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Да я собственно не против расторопши. Вот прямо передо мной стоит упаковка - Dr.Fiber Суміш клітковин рослинних - мелене насіння розторопші, гарбуза, льону.
Добавляю иногда в каши. Купил в ближайшем супермаркете.
Но я к таким БАДам отношусь именно как к еде как к ячневой каше или к банану.


кстати, мелене насіння льону нужно добавлять уже в готовую кашу и тд, не подвергая терм. обработке.
и рекомендуют не мелене, а цельное. в магазах , кстати, дешевле , чем в аптеках.

в принципе, согласен - более как добавка к пище.
Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:11

Агенство Bloomberg утверждает, что в России вакцинация уже идёт, но пока только для избранных. В частности провакцинировались ТОП-менеджеры алюминиевого гиганта UC Rusal и еще как минимум несколько десятков или сотен человек из верхних слоёв.
Впрочем Минздрав РФ всё отрицает. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из-за роста числа пациентов с коронавирусом в одесской «инфекционке» для их приёма вынуждены освободить ещё два отделения. Больных с гепатитом и менингитом, которые раньше в них находились, пришлось перевести в другие больницы
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:27

  freeze написав:
  komp написав:Кроме того Гриффин отмечает, что его случай не единичный.


Это вообще пока ни о чём, несколько случаев на миллионы. Есть люди с такими особенностями иммунной системы, что они и корью и ветрянкой могут болеть несколько раз. Пока это так называемые исключения, которые подтверждают правило.
Любой иммунитет на любую болезнь со временем ослабевает, вопрос лишь в сроках - недели, месяцы, года или десятилетия. С коронавирусом тут пока нет наработок.

Я понял что несмотря на круглосуточное писание вы не читаете даже то что сами пишете. Я вам привел просто пост в ответ на ваше категоричное высказывание:
  freeze написав:Нет пока ни одного случая среди 14 миллионов, когда переболевший коронавирусом, заболел второй раз сильнее, чем в первый раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:42

komp

Один случай из 14 миллионов, когда по сообщению врача возможно повторно заболел коронавирусом и вроде как тяжелее, и два случая о котором врач слышал.
Это очень важно, если будут еще случаи, обязательно сообщайте нам.
Потому что тот же доктор в той же статье пишет -
"Возможно, но маловероятно, что у моего пациента была единственная инфекция, которая длилась три месяца."

Специально выделил красным, смотрю вы любите этот цвет.

Тут уже на ветке приводились ссылки, когда достоверно, а не "возможно" заболевание длилось два месяца. А с некоторыми "качественными" тестами действительно возможны ложноотрицательные результаты. Тут уж примеров тысячи.

Впрочем также очевиден и факт, что возможность заболеть коронавирусом, что после болезни, что после вакцинации, это лишь вопрос времени - это будут месяцы или годы. Пока умные люди это и выясняют.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В кафе на курорте в Николаевской области произошла вспышка COVID-19
https://news.liga.net/region_news/news/ ... a-covid-19

В бердянске тоже слышал больница заполнилась

  Faceless написав:Вот только мужчинам стоит воздержаться и от семян льна и от льняного масла. Лучше тыквенное

поверхностный гуглеж говорит об обратном, всегда сыпал в кашу клетчатку льняную и зерна в салат, вы меня прям озадачили..)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:38

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Уже статистика 14 миллионов случаев, это огромная цифра.

и сколько эта "огромная цифра" в процентах от населения мира? может быть стоит уже прекращать это коронабесие?... ;)


А какое отношение имеет цифра 14 миллионов к коронабесию?
Может быть кого то бесит эта цифра, но это скорее из области психологии.

Вы пробовали хоть раз в жизни обработать данные по нескольким тысячам источников? Сомневаюсь.
Поэтому, думаю, вы не представляете что такое данные по 14 миллионам.

14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:41

  artlife написав:
  shapo написав:В штатах осенью будет другая проблема - одноклассник из Калифорнии сообщил, что демократы в случае проигрыша готовят серьезные беспорядки и сторонники Трампа сейчас активно вооружаются.

Да, Трампа будут выносить с помощью цветной революции. Цветной в прямом смысле этого слова.)) До конца октября постараюсь избавиться от долларов.

очевидно цветные революции - это апогей демократии?... :mrgreen:
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:48

  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекци


А причём здесь ВИЧ ? Как будто кто-то против борьбы с ВИЧ.
Странные логические построения. От инфаркта помирают гораздо больше людей чем от ВИЧ, и что из-за этого все должны тему ВИЧ замалчивать ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:50

  Тракторист написав:14 миллионов в целом для мира это мизерная цифра по сравнению с другими заболеваниям - например по ВИЧ-инфекции цифры значитель больше, но при этом нет подобного маразма как с коронавирусом...


100%. предлагаю подождать 30 лет, да ну хотя бы год, и потом еще раз посчитать ковидников и смерти и потом сравнить с ВИЧ.

зы. слышал, что маска надежно защищает от ВИЧ! возьмите на вооружение. но главное - никаких половых контактов!
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